Jön az első Isolation Budapest a Liszt Ünnep keretében

A Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál a felejthetetlen élmények, különleges fúziók, friss kezdeményezések fesztiválja, ahol számtalan műfaj – köztük a világzene vagy a képzőművészet is – kap saját fesztivált a fesztiválban. Olyan eseménysorozatokról van szó, amelyek a Liszt Ünnep keretében valósulnak meg, ám egyedi, összetéveszthetetlen karakterrel bírnak. Ezek sorába csatlakozik az idén ősszel debütáló Isolation Budapest is, melynek célja, hogy az Akvárium Klub bármelyik termébe belépve a nemzetközi zenei színtér legizgalmasabb előadói közül válogathasson a közönség. A felhős, őszi időjárás hangulata tökéletesen passzol majd a nemzetközi underground line-upot felvonultató eseményhez, amely először október 15-én várja a fesztiválozókat a föld alatt, az Akvárium Klubban.

Érkezik Westerman, akiről 2020-ban maga Elton John fogalmazott így: Nagyon büszke vagyok az első lemezemre, ami 1969-ben jelent meg. Westerman első lemeze azonban sokkal jobb, mint az enyém volt! Ez most a kedvencem és az év eddigi legjobb albuma.

Westerman szólókoncertje mellett a nap egyik legjobban várt fellépője a The Times által 2021 legizgalmasabb új zenekarának kikiáltott Black Country, New Road. Kétségtelenül kevés zenekar hangzásvilága írható le úgy, mintha egy anarchisztikus klezmerbanda kortárs klasszikus zenei motívumokkal díszített rave-et játszana, itt azonban pontosan ez a helyzet, a hatás pedig zseniális. Nem meglepő tehát, hogy az NME mindezt a lehető legmagasabb pontszámmal honorálta tavalyi debütáló albumuk és 2022-es második lemezük megjelenésekor.

A NagyHallban lép fel a tíz évvel ezelőtt az A38 hajón az év talán legjobb koncertjét színpadra varázsoló dán Efterklang és a sötét, intim balladáinak köszönhetően Kelet-Európában hatalmas népszerűségnek örvendő Michelle Gurevich. Az orosz zsidó bevándorlók gyermekeként Torontóban született énekesnő a berlini Berghainban dupla telt házas koncertet adott 2019-ben, és garantáltan a hazai közönséget is elbűvöli majd.

Érkezik a kanadai Sister Ray. Fotó: Liszt Ünnep



A Volt Lokál feltörekvő előadóknak ad helyet október 15-én: itt lép színpadra az Adrienne Lenker (Big Thief) producerével dolgozó kanadai Sister Ray, a Rolling Stone magazin szerint Kanada legnagyobb reménysége, Charlotte Cornfield, a Current Joysszal közös lemezt kiadó Boyo és a Boy Pablóval közös dalt jegyző svéd indie-pop-előadó, Jimi Somewhere is. Ez azonban még korántsem a lista vége, az amerikai Night Beats első budapesti koncertje is az Isolation Budapest keretein belül valósul meg, valamint érkezik az idei Glastonburyn is fellépő The Goa Express is.

A teljes line-up persze még tartogat meglepetéseket: a Liszt Ünnep és az Isolation Budapest a nyár végén jelenti be a fesztivál újabb neveit, köztük a magyar előadókat is. Az eseményre a jegyértékesítés június 24-én 11 órakor kezdődik.

A Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál folyamatosan bővülő programjáról és eseményeiről a fesztivál honlapján találhatók további információk.

Borítókép: Night Beats a színpadon (Fotó: Hamilton Boyce)