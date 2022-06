A Korn Budapesten: erekben áramló lüktetés, generációs életérzéssel

Újra ott jártam, a kollégiumi szobában. A padlón fekve hallgattuk az Issues dalait, miközben bögréből ittuk az alkoholos nedűt és a zenei adrenalin hatására minden elképzelhető fiatalkori őrületet elkövettünk, amelyet ilyen korban megtehet az ember. Élveztük az életet, ugyanakkor bizonytalanok is voltunk a folytatást illetően. Tény, hogy ez a generáció ma is gyakorta keresi a helyét a világban. Nem véletlen, hogy a nu metal műfaja és a Korn dalai ezt a flow-t is megtestesítik.

Fotó: AFP/Torben Christensen

Olyasvalamit jelentett nekünk ez a műfaj, mint a korábbi generációknak a rock and roll vagy a grunge életérzése. Minden megváltozott a zene világában, amikor megalakultak az első nu metal zenekarok.

A nu metal fénykora az 1990-es években kezdődött, amikor a grunge már hanyatlani kezdett. A Korn a műfaj egyik alapvetése volt. A zenekarok a metalt más műfajokkal is keverték: rap, elektronika, hip hop és – sok más mellett – némi alternatív vonal is került a kottába. A stílus a kétezres években annyira népszerűvé vált, hogy nem meglepő: a Korn is több tucat Grammy-díjat zsebelt be.

Parádés hangzás és stroboszkóporgia

A Korn 2022-ben a belga Graspop fesztivál és a neves francia Hellfest után érkezett Budapestre, tizenhét dallal, remek hangzással és végtelenül egysíkú vizuállal. Már ami a képi világot illeti, mert a fények szédítőek voltak. Annyi stroboszkópot kaptunk az arcunkba, hogy néha már-már zavaró is volt, hogy nem látom jól a színpadot.

Sallangmentes, profi és elképesztően tömény volt a Korn-koncert

A 2022 elején megjelent korong, a Requiem dalait kiváló érzékkel helyezték el a setlistben úgy, hogy szinte egymásba olvadtak a fénykor és a jelen nótái. Szétszálazhatnám a friss dalok minden hangját és elemezhetném a Korn pályáját vagy a tagok élettörténetét, de ezt úgyis megteszik a zenei szaklapok. Június 21-én a Papp László Sportarénában a zenekar körítés nélkül, maximálisan odatette magát. Energikusan kezdtek a Here to Stay-jel, majd jött a Got the Life és a Falling Away From Me. Utóbbi közben egyébként úgy éreztem magam, mintha egy korszakalkotó film képkockái között léteznék. Szédítő érzés.

Fotó: AFP/Daniel Karmann

Nem volt üresjárat vagy sallang. Egy rövid dobszólót és Jonathan Davis minimál skótduda-session-jét kivéve. (Az énekes skót felmenőkkel is rendelkezik). Ezek azonban üdítő kivételt jelentettek a közel teltház előtt koncertező Korntól.

A dobverőn pörgették a magyar zászlót

A Queen We Will Rock You című dala a Korn egyik legnagyobb slágerével, a Coming Undone-nal olvadt össze pár másodperc erejéig, hogy aztán a rájátszásban kapjunk még öt (!) dalt, olyan örök darabokkal, mint az A.D.I.D.A.S. vagy a Crown. Végül mindenki megelégedésére a Blind című slágerrel végződött a koncert, amelyet olyan masszív tapsvihar követett, hogy láthatóan a zenekar is meglepődött rajta. (És valóban: a Korn először felemelte, a dobos pedig a dobverőn pörgette meg a zászlónkat.)

„Nagyon boldog vagyok!”

– mondta a mögöttem ülő srác.

Csak viszonyítás-képpen: ha lehetne pontozni a koncertet, tízből nagyon erős nyolcast adnék rá. És tudjuk, hogy ez a filmes adatbázis szerint is remek eredmény. Sajnálom azt a lányt, aki a koncert nagy részét a telefonja kijelzőjén keresztül nézte végig, s egyetértek a mögöttem ülő sráccal, aki a show vége felé csak annyit mondott: nagyon boldog vagyok. A főiskolás énem most mosolyog.

Az előzenekar a Deadly Apples volt.

Borítókép: A Korn a Kick-off open-air festivalon, Nürnbergben (Fotó: AFP/Daniel Karmann)