Barokk pompával indul az V. Haydneum Őszi Fesztivál, egy holland őstehetség is fellép

Az V. Haydneum Őszi Fesztiválon a változatos műfajú hangszeres zenéket Thibault Noally és a Les Accents, illetve Lucie Horsch és Justin Taylor szolgáltatja, a vokális művek közreműködője a Reinoud Van Mechelen vezette A Nocte Temporis együttes, illetve a magyar régizenélés bástyái: a Purcell Kórus és az Orfeo Zenekar.

Az V. Haydneum Őszi Fesztivál a Festetics-palota ragyogó Tükörtermében veszi kezdetét (Fotó: Haydneum/Pilvax Films )

A Haydneum tevékenysége



A Haydneum a régizene értékeinek magyarországi támogatását, valamint a magyar vonatkozású barokk, bécsi klasszikus és kora romantikus repertoár (1630–1830) népszerűsítését tűzi ki céljául. Tevékenységének középpontjában a magyar vonatkozású barokk, bécsi klasszikus és kora romantikus repertoár újrafelfedezése, megőrzése és terjesztése áll. Céljuk, hogy az évente szervezett fesztiválok alkalmával kiemelkedő előadók sora, valamint az általuk játszott különleges repertoár együttesen ragyogja be Budapest, Eszterháza és Magyarország egyéb koncerthelyszíneit, valamint a nemzetközi színpadokat.

A fesztivál négynapos programsorozata olyan színvonalat képvisel, amelyre bármelyik vezető európai régizenei fesztivál méltán lehetne büszke

– mondta el lapunknak Vashegyi György, a Haydneum művészeti igazgatója. A fesztivál a Festetics-palota ragyogó Tükörtermében veszi kezdetét, ahol Thibault Noally és együttese, a Les Accents kalauzolja a hallgatóságot a XVII. századi francia, olasz és német hegedűiskola világába. A virtuóz hegedűművész és karmester koncertje elegáns történelmi hangulatot és felejthetetlen zenei élményt ígér. Másnap, november 7-én a Károlyi–Csekonics-palota Báltermében lép fel a fiatal, de máris nemzetközi elismerésnek örvendő holland furulyaművész, Lucie Horsch, valamint a szintén kiváló belga csembalista, Justin Taylor. Kettejük közös estje az itáliai, francia, német és németalföldi barokk furulya- és csembalóirodalom gyöngyszemeiből nyújt ízelítőt, virtuozitással és friss energiával.

A mester-tanítvány kapcsolat vezérfonala fogja össze a Vashegyi György vezette Purcell Kórus és Orfeo Zenekar koncertjének programját november 8-án a karmelita Beethoven Termében, ahol Antonio Caldara, Gregor Joseph Werner és Joseph Haydn egy-egy műve hangzik el monumentális, érzelmes oratorikus élményt ígérve.

A zárókoncertet november 9-én, vasárnap a Zeneakadémia Solti Termében tartják, ahol a belga tenor, Reinoud Van Mechelen és együttese, az A Nocte Temporis adja meg a fesztivál ünnepélyes fináléját. Bach és Hoffmann kantátái szólalnak meg tolmácsolásukban, a barokk lélek mélységeit feltárva és felemelő lezárást adva a négynapos programsorozatnak.