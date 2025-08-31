Haydn varázsa újra életre kel a III. Haydneum Eszterháza fesztiválon

Az Armida kiválasztása nemcsak zenei szempontból jelentős, hanem szimbolikusan is: ez volt Haydn utolsó operája az Esterházy-udvar számára és egyik legnagyobb sikerű színpadi alkotása. 1783-ban komponált műve Torquato Tasso Megszabadított Jeruzsálem című eposzának történetét dolgozza fel. A mű középpontjában a lovag Rinaldo és a varázslónő Armida szenvedélyes, ám végzetes szerelme áll: a harci kötelesség és az érzelmek közötti belső küzdelem az opera minden felvonásában drámai erővel bontakozik ki. Ennek az érzelmi csúcspontját ragadta meg ez a misztikus, koncertszerű előadás.

Haydn Armida című operájának címszerepét Vaszilisza Berzsanszkaja énekelte (Fotó: Haydneum/Pilvax Films)

Haydn az Esterházy-kastélyban

Az Armida egykor 54 előadást ért meg itt és sok zenetörténész szerint Mozart operáinak formálódására is jelentős hatással volt. A zene elképesztő gazdagsága, az érzelmi árnyalatok és a finom részletkidolgozás a mai közönséget is lenyűgözte.

Vashegyi György vezényletével korhű hangszereken szólalt meg az Orfeo Zenekar, főszerepben a világsztár orosz szopránt, Vaszilisza Berzsanszkaját, Rinaldóként Megyesi Zoltánt, további szerepekben Varga-Tóth Attilát, Szélpál Szilvesztert, Ella Smith-t, és Léo Guillou-Keredant hallhattuk.

A lenyűgöző előadás szereplői közül ki kell emelnünk Vaszilisza Berzsanszkaját, aki azon ritka énekesnők közé tartozik, akik nemcsak a hangjukkal, hanem teljes személyiségükkel varázsolják el a közönséget. A koncerten világosan megmutatkozott hangjának különleges ereje: alsó regiszterének bársonyos mélysége úgy szólt, mintha a kastély falai maguk rezonáltak volna vele, míg magas hangjai szinte áttörték a mennyezetet. A hangját hallva nem csupán szépséget, hanem mélységet, igazságot is éreztünk.



A nyitókoncert szereplői Vashegyi György karmester társaságában (Fotó: Haydneum/Pilvax Films)

Idén harmadik alkalommal rendezik meg a Haydneum Eszterháza fesztivált, amelyen koncertszerű operaelőadás, szóló-, kamarazenei és zenekari hangversenyek, valamint családi program és zenetörténeti séta is várja a látogatókat. A fesztivál helyszíne a fertődi Esterházy-kastély, a régizene-játszás ikonikus otthona, ahol magyar művészek és nemzetközi világsztárok lépnek fel, hogy a klasszikus zene gazdag örökségét élménnyé varázsolják a közönség számára. Fellép többek között Richard Ponsell, a világ egyik vezető historikus hegedűse, valamint a Suna Parlante együttes.

A fesztivál második hétvégéjén, szeptember 4-én a világsztár fortepiano-művész, Andreas Staier koncertje izgalmas műfajokon keresztül mutatja be a kora romantikusnak ható bécsi klasszikus szólóirodalmat.

Másnap a 18. századi kelet-európai cigányzene, a barokk és a klasszika színeibe hallgathatunk bele az Il Suonar Parlante hangversenyén. A szeptember 6-i zárókoncerten a szólista Berecz Mihály lesz, aki számos különböző korban és stílusban mozog otthonosan, ahogy az est karmestere, az Orfeo Zenekart vezénylő Attilio Cremonel.