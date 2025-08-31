Amerikában könyveket égetnek: a Harry Potter és írója is a liberális boszorkányüldözés célpontja

Az elmúlt években az amerikai iskolai könyvtárak polcain látványos tisztogatás zajlik. Szervezett mozgalmak, politikai kampányok, szülői lobbik és önjelölt erkölcscsőszök ezrével távolíttatják el az „illetlennek” vagy „veszélyesnek” tartott műveket – a Harry Pottertől kezdve Atwood A szolgálólány meséjéig. Az indok mindig ugyanaz: meg kell óvni a fiatalokat a „káros tartalomtól”. Valójában azonban a cenzúra eszközével élő mozgalmak sokkal inkább saját ideológiai szempontjaikat kényszerítik rá a közösségre, legyen az bal-, vagy jobboldali.

A szolgálólány meséje: valóban ez a könyv ad választ a mai fiatalok problémáira? Fotó: TMDb

Könyvégetés a XXI. században

2019-ben a Georgia Southern Egyetem hallgatói nyilvánosan égették el Jennine Capó Crucet kubai–amerikai írónő egyik regényét. 2022-ben egy nashville-i lelkész rakott máglyát „démoni” könyveknek titulált kötetekből, köztük a Harry Potter- és a Twilight-sorozatból. A könyvégetés képe – amelyet a történelem már egyszer a szélsőséges ideológiák szimbólumává tett – újra visszatért az amerikai közéletbe.

Ez persze csak a legerősebb kép a modern kori cenzúra feléledésére, a cenzúra csak ritka esetekben torkollik nyilvános könyvégetésbe. 2023-ban például a Puffin Books politikailag korrekt szempontok alapján írta át Roald Dahl klasszikus gyerekkönyveit (Augustus Gloop például már nem „rendkívül kövér”, csak „óriási”), amit lehetetlen nem cenzúraként kezelni.

Mindez ráadásul szervezetten zajlik. Az Amerikai Könyvtáros Szövetség adatai szerint a könyvcenzúrázási kísérletek túlnyomó része ma már politikai és ideológiai alapon szerveződő csoportoktól származik.

A The Guardian cikke szerint 2001 és 2020 között évente átlagosan 46 könyvet támadtak meg, 2023-ban viszont már 4190-et. Az ideológiai tisztogatás mértéke tehát egészen szédítő sebességet vett a közelmúltban. Az arányokat azonban némiképp árnyalja, hogy sok esetben a megszaporodott woke-tartalmakról lehet szó, nem pedig régen elismert, de ma már idejétmúltnak kikiáltott klasszikusokról.

Rowling és a liberális kettős mérce

Egyik szemünk tehát sír, a másik nevet. Az egyik legabszurdabb eset J. K. Rowling műveinek sorsa. A Harry Potter-sorozatot a 2000-es években „okkultizmus népszerűsítése” miatt próbálták száműzni egyes szülők – néhol sikerrel is jártak, de a jelenség sosem vált általánossá, csupán néhány radiális keresztény körben jutott kifejezésre. Ám napjainkban már nem a regények tartalma a fő támadási felület, hanem maga az írónő. Rowling ugyanis kiállt a biológiai nemek valósága mellett, szembeszállva a genderideológia szélsőségeivel.

Ez elég volt ahhoz, hogy a liberális–progresszív világ könyörtelen támadást indítson ellene: egykori rajongói bojkottot hirdettek, a woke-mozgalom pedig egyenesen kiátkozta.

A szólásszabadság bajnokai tehát hirtelen feledékenyek lettek: az írónőt politikai nézetei miatt üldözik, miközben a sorozat évtizedek óta gyerekek millióinak adta meg az olvasás örömét.