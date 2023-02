Ismét gyermekkönyveket tett tönkre a polkorrekt cenzúra

Az hazai kiadások, amiképpen az eredeti angol szövegek bájos, bár kissé sötét színekkel írott kötetek, az elemzők szerint tükrözik, s ezért sok esetben oldják a gyerekek félelmeit, szorongásait. Egyszóval rendben lévő mesék, nem hiába keltek el Dahl könyvei 68 nyelvre lefordítva összesen 300 millió példányban. Tegyük hozzá, az 1990-ben, 74 évesen elhunyt szerző számos könyvéből készítettek játékfilmet filmsorozatot, sőt rajzfilmet.

Dahl polkorrekt könyvei a New York-i Barney’s üzletben. (AP Photo/Andrew Burton)



Nos, a megkérdőjelezhetetlen életművet most újragondolta a kiadó, kihúzva a szövegekből minden olyan kilengést, amely a politikai korrektség szellemétől eltérve a súlyra, a mentális egészségre, a nemre és a rasszra vonatkozott.

Augustus Gloop, vagyis Augustus Kugel Karcsi falánk ellenfele az új kiadásban már nem „rendkívül kövér”, csak „óriási”. A Boszorkányok új kiadásában a boszorkány továbbra is rendelkezik természetfeletti képességekkel, de ez alkalommal, amikor hétköznapi nőnek adja ki magát, már nem „pénztáros egy szupermarketben vagy leveleket gépel egy üzletembernek”, hanem „csúcstudós vagy cégvezető”. A lopakodó rasszizmus elleni küzdelem jegyében a „fekete” szót távolították el a Fantasztikus Róka úr szövegéből. A sötét gépek PC-kompatibilis meghatározása „brutális kinézetű gyilkos szörnyek”.

A kiadó által végrehajtott változtatásokról először a brit Daily Telegraph számolt be, ismertetve a kiadó közleményét is. Az írásból kiderül, hogy a szövegek újragondolása 2020-ban kezdődött, amikor a Netflix megvásárolta a szerző hagyatékát gondozó Roald Dahl Story Company-t, azzal a céllal, hogy a jogok birtokában Dahl könyvei alapján új generációs filmeket készítsen.

A Roald Dahl Story Company ezek után nem is nyilatkozhatott másképp, csak úgy, hogy szorosan együttműködött a Puffin Books kiadóval a szövegek áttekintésében, mert biztosítani akarták, hogy „Dahl csodálatos történeteit és szereplőit továbbra is minden gyermek élvezze”. A nyelvet az Inclusive Minds nevű háttérszervezettel együttműködve vizsgálták felül. A különös társaság azon dolgozik, hogy a gyermekirodalmat befogadóbbá és hozzáférhetőbbé tegye, azaz a klasszikus szövegek átírását tartja a feladatának. A vállalat szerint minden változtatás „kicsi és alaposan megfontolt volt”.

„Amikor évekkel ezelőtt írt könyvek új példányszámait adjuk ki, nem szokatlan, hogy a használt nyelvet felülvizsgálják más részletek frissítése mellett, beleértve a könyv borítóját és az oldalelrendezést” – fogalmaz a cég közleménye.

Salman Rushdie szerint ez a cenzúra abszurd



A politikai korrektség cenzúratörekvései ellen azonban egyre többen emelik fel a szavukat. A neves tiltakozók közül érdemes megemlíteni Salman Rushdie Booker-díjas írót, aki közösségi oldalán dühösen reagált Dahl szavainak átírására:

Roald Dahl nem volt angyal, de ez a cenzúra abszurd. A Puffin Booksnak és a Dahl jogtulajdonosnak szégyellnie kell magát.

Laura Hackett, a londoni Sunday Times újság irodalmi szerkesztőhelyettese, aki gyermekkorában rajongója volt a Dahl-meséknek, személyesebb reakciót adott a hírre: „A Puffin szerkesztőinek szégyellniük kell azt az elhibázott műtétet, amelyet Nagy-Britannia legjobb gyermekirodalmán hajtottak végre” – írta.

Ami engem illet, gondosan elrakom Dahl könyveinek régi, eredeti példányait, hogy egy napon gyermekeim színes teljességükben élvezhessék azokat.

Hasonlóan elítélően nyilatkozott a klasszikus szövegek átdolgozásáról a PEN America, amely mintegy 7500 írót tömörítő közösség. A véleménynyilvánítás szabadsága mellett többször is kiálló amerikai szervezet riasztónak találta a Dahl könyveinek változásairól szóló jelentéseket:

Ha elindulunk azon az úton, hogy megpróbáljuk kijavítani az észlelt visszásságokat ahelyett, hogy úgy adnánk az olvasók kezébe a könyveket, ahogyan írták, és hagynánk, hogy ki-ki maga döntse el, milyennek találja a szöveget, akkor azt kockáztatjuk, hogy eltorzítva a nagy szerzők munkáját elhomályosítjuk az irodalom által a társadalom számára kínált szemüveget

– írta Suzanne Nossel, a PEN America vezérigazgatója.

Borítókép: Johnny Depp, mint a csokigyár tulajdonosa Willy Wonka (Forrás: Jelenet a filmből)