Mária Terézia, a konzervatív reformer

Semjén Zsolt beszédében kiemelte, hogy Mária Terézia a magyar történelem kimagasló személyisége, aki mégsem kapta meg az őt megillető helyet. Mint mondta, ha a történelmi tényeket és uralkodását elfogulatlanul vizsgáljuk, átrajzolódik ez a negatív kép. Mária Teréziának, a Habsburg Monarchia uralkodójaként, Magyarország és Csehország királynőjeként negyvenéves uralkodása alatt sikerült megteremtenie a birodalom népeinek olyan szellemi, kulturális, gazdasági prosperitását, amely sokáig példátlan volt Közép-Európában. A miniszterelnök-helyettes rámutatott: a Mária Terézia uralkodása alatt megvalósuló egység az az egy évszázaddal későbbi Osztrák–Magyar Monarchia előképének tekinthető, amelyik összehasonlíthatatlanul természetesebb történelmi, földrajzi, kulturális és mentalitásbeli egység volt, mint ma az Európai Unió.

Mária Terézia emlékkönyv régi adósság volt (Fotó: Mirkó István)

Mária Terézia nagyszerű reformintézkedéseket hozott

– Régi adósság volt egy tudományos kötet elkészítése nagy királynőnkről, Mária Teréziáról – hangsúlyozta a miniszterelnök-helyettes – Mária Teréziát mindenki ismeri, hallott már róla valamilyen történetet, de ki kell mondanunk, hogy nem jelentőségének megfelelően ismert. Ha áttekintjük hosszú uralkodásának idejét, azt látjuk, hogy mély, vallásos lelkiismerettel számos olyan nagyszabású intézkedést hozott, ami a konzervatív reformer jelzővel illetheti az uralkodását. Megértette az idők szavát és nagyszerű reformintézkedéseket hozott. Saját korának problémáit felismerte, átlátta és megfelelő válaszokat adott ezekre. Gondoljunk az egészségügy, az oktatás területére vagy a jobbágyokkal kapcsolatos intézkedéseire! Magyar nemzeti szempontból Mária Terézia uralkodásának értékelése elválaszthatatlan mindazoktól, akik az ő uralkodása idején és az ő jóvoltából érhettek el sikereket, gondoljunk például a hadtörténetben Hadik Andrásra. Ezért állítom, hogy nem megfelelően ismert és megfelelően méltányolt uralkodó Mária Terézia. Ez a kötet is ezt bizonyítja tudományos igényességgel – emelte ki Semjén Zsolt.

A kötetet Bódvai András szerkesztette, az előszót Habsburg György írta. Kiss Róbert Richárd kommunikációs szakértő mutatta be a közönségnek a kiadványt, amely tizenegy tanulmányt tartalmaz.

Megismerhetjük többek között Mária Terézia reformtörekvéseit, korának gazdaságát és társadalmát, az úrbéri rendeletét, bécsi kormányzatát és magyar hivatalnokait, a magyar királyság katonaságát Mária Terézia háborúiban. Olvashatunk a kötetben közegészségügyi reformjairól, korának építészetéről, a bécsi udvar vallásos mindennapjairól, a királynő magánvallásosságáról és alakjáról a néphagyományban.

Az emlékkönyvet minden határon túli magyar iskolába és magyarországi könyvtárba eljuttatják

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. emlékkönyvei minőségük, kivitelük révén a családi könyvespolcok díszei is lehetnek. Ebben a sorozatban megjelent többek között a Szent László-, a Rákóczi- és a Hunyadi Mátyás- és a Zrínyi-emlékkönyv. A sorozat kötetei megfelelnek a legmagasabb tudományos elvárásoknak, a fejezeteket a legkiválóbb szaktörténészek írták, de a kevésbé hozzáértők is örömmel olvashatják. A kiadványokat továbbá számos fotó, illusztráció, térkép díszíti. Elődeink, hőseink, hírességeink életét tudományos igényű, reprezentatív kiadványban dolgozták fel, amelyek digitális könyvként is elérhetőek. A magyarság, a magyar történelem nagy alakjainak munkásságát feldolgozó kötetek a jelen és a jövő generációja számára is tanulságos, érdekes olvasmányok, ezáltal tetteiket és küzdelmeiket évszázadok múltán sem felejtjük el. Az emlékkönyvet minden határon túli magyar iskolába és magyarországi könyvtárba eljuttatják, valamint a világ nagy könyvtáraiba, és megvásárolhatók a nagyobb könyvesboltokban is.

Borítókép: a könyvbemutatón (Mirkó István)