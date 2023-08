Különleges régizenei koncertek a Haydneum Eszterháza fesztiválon

A fertődi Esterházy-kastély ad otthont a Haydneum Eszterháza fesztiválnak, megidézve Fényes Miklós XVIII. századi udvarának rendkívüli zenei életét. A fesztivál különlegességét a korhű hangszereken előadott, színvonalas, autentikus koncertek, a neves művészek, valamint az impozáns kastély egyedülálló atmoszférája együttesen biztosítják. Több mint száz alkalommal adott koncertet a fertődi Eszterházy-kastélyban Vashegyi György, aki szerint a kastély építészeti értékei mellett kultúrtörténeti jelentősége is kimagasló, hiszen az európai zenetörténet egyik legnagyobb hatású zeneszerzője, Joseph Haydn több mint harminc éven keresztül állt az Esterházyak szolgálatában.

Szeptemberben rendezik meg a fertődi-kastélyban a Haydneum Eszterháza fesztivált. Fotó: Márkos Tamás

Huszonöt évvel ezelőtt, 1998. szeptember 4-én rendezték meg az első Haydn Eszterházán fesztivált, amely tíz éven át sikeresen működött. Mint megtudtuk, ezt a hagyományt éleszti fel a Haydneum Eszterháza fesztivál, amelynek középpontjában Mária Terézia látogatásának 250. évfordulója áll. A zeneszerző L’infedeltà delusa (Aki hűtlen, pórul jár) című kétfelvonásos vígoperája 1773. szeptember 1-jén hangzott el Mária Terézia előtt, melyet a császárné is elragadtatással hallgatott, és amelyről később úgy fogalmazott Bécsben: „ha jó operát akarok hallani, Eszterházára kell utaznom”. A szeptember 1-jei nyitókoncerten ez a darab csendül fel újra az új-zélandi szoprán, Ella Smith, az itthon is jól ismert osztrák tenor, Bernhard Berchtold, Kalafszky Adriána (szoprán), Megyesi Zoltán (tenor) és Szélpál Szilveszter (bariton) közreműködésével, az Orfeo Zenekart Vashegyi György vezényli.

A nemzetközi régizene két világszerte elismert művésze lép fel szeptember 2-án: a számos díjjal elismert brit barokk hegedűs, Rachel Podger, aki mindamellett, hogy koncertezik és lemezeket készít, rengeteg fesztivál létrejöttében vállalt aktív szerepet. Kamarapartnere a koncerten a dél-afrikai születésű, ám ausztrál illetőségű Kristian Bezuidenhout lesz, napjaink egyik legjelentősebb és legizgalmasabb billentyűs művésze, aki egyaránt otthon van a fortepiano, a csembaló és a modern zongora világában. Műsorukon Haydn, Mozart és C. Ph. E. Bach kompozíciói hangzanak el. – Utóbbi szerző nagy hatást gyakorolt Haydn művészetére, Mozart és Haydn pedig közeli barátságban állt egymással – jegyezte meg Vashegyi György.

Szeptember 3-án Eszterházára látogat az olasz VenEthos Ensemble, amelynek tagjai 2016 óta játszanak együtt. Ezúttal Boccherini-Mozart-Haydn programjukat hallgathatja meg a közönség. Kamaraesttel folytatódik a fesztivál szeptember 4-én, a hazai zenei életben jól ismert Szutrély Katalin szoprán és a Hollandiában élő kiváló magyar fortepiano művész, Somlai Petra szereplésével. Haydn-Schubert műsoruk során szonátákat, dalokat és egy szólókantátát szólaltatnak meg.

Az Orfeo Zenekar is fellép a Haydneum Eszterháza fesztiválon. Fotó: Márkos Tamás

Szeptember 5-én ismét a nemzetközi pódiumról érkezik egy zenekar, a belga Il Gardellino Orchestra különleges Benda-Haydn-Galuppi-Werner-darabokat ad elő. Vashegyi György kiemelte: különösen örülnek annak, hogy Werner-művek is felcsendülnek a Haydneum Eszterháza fesztiválon, hiszen Gregor Joseph Werner Haydn elődje volt. Szeptember 6-án, a zárókoncerten a Haydneum rezidens együttese, a Vashegyi György vezette Orfeo Zenekar ismét feleleveníti a császárné látogatását, hiszen a Mária Terézia szimfóniával kezdik a programot, amelyen Haydn- és Mozart-művek hangzanak el Szutrély Katalin és Somlai Petra közreműködésével.

A koncertek mellett kísérőprogramok is várják a közönséget. Bősze Ádám zenetörténész Ünnepek és hétköznapok címmel tart zenés sétát a kastély gyönyörű kertjében, Berecz András Mese a muzsikáról című műsorában pedig a zene születéséről és hatalmáról szóló meséket hallhatunk.

Vashegyi György arra is felhívta a figyelmet, hogy a Haydneum Eszterháza fesztivál előtt is érdemes felkeresni a fertődi Esterházy-kastélyt, hiszen augusztus 27-ig minden péntek, szombat és vasárnap este 19 órától régizenei koncertek várják a közönséget az Apolló-teremben.