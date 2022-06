Június 17-én kezdődik a Szarvasi Vízi Színház 12. évada

Fekete Péter, a vízi színház egyik létrehozója, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ vezetője elmondta, mivel idén ünnepli Szarvas alapításának 300. évfordulóját, minden előadáson a 300. néző ajándékot fog kapni. Hangsúlyozta, Európa-szerte egyedülálló az, hogy az előadások jelentős része ingyenesen tekinthető meg, „ezt feltétlenül meg kell tartani”. Kérte továbbá, hogy a Magyarországon élő ukrán menekültek számára „mindig legyen hely a színházban”. Csak a Fővárosi Nagycirkusz naponta 130 ukrajnai menekültnek ad ellátást – jegyezte meg, hozzátéve, ahogyan a koronavírus-járvány, úgy a háború idején is „a kultúrára kell számítani”.

Az évad a Koltay-testvérek Trianon című zenés történelmi musicaljével indul a Békéscsabai Jókai Színház előadásában. A békési megyeszékhely teátruma a Made in Hungáriát jelelt változatban mutatja be a siket és nagyothalló nézők számára, és fellépnek a gyerekeknek szóló Tihany tündérrel is – mondta a programokat sorolva Szabó Károlyné, a Magyar Teátrum Nonprofit Kft. ügyvezetője. A határon túli színházakat a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház Nemzeti Színházzal közös előadása, a Tóték és a Zentai Magyar Kamaraszínház mesejátéka, a Tündér Míra képviseli.

Lesznek cirkuszi előadások is: a BIAK Circus Theatrum a Shakespeare-művön alapuló, Szentivánéji álmodók című produkciót adja elő és fellép a Fővárosi Nagycirkusz is Rain című műsorával. Babák Mihály (Fidesz–KDNP) polgármester ezzel kapcsolatban megjegyezte: Magyarországon egyedül Szarvason van „víz fölötti, szabadtéri cirkusz”.

Szente Vajk több rendezését, a Legénybúcsút, a Macskafogót és A Kőszívű – A Baradlay-legenda című darabot is láthatja a közönség. Utóbbi különleges előadás lesz: a színészek eléneklik, elmondják a teljes darabot tánckoreográfia és színpadi mozgások nélkül, de látványos kiállításban és teljesen élő hangzás mellett. Mint Szabó Károlyné fogalmazott, felolvasószínház lesz sztárokkal.

Gyerekeknek szól majd szerdánként a Frakk, a macskák réme a Pesti Művész Színháztól, az Alice csodaországban a Múzsák Társulattól, a Sün Sára világot lát a Spirit Dance Company előadásában; A csodálatos Radazána a Turay Ida Színháztól vagy a Széttáncolt cipellők az egri Gárdonyi Géza Színház produkciójában. Lesz musical (Robin Hood; Szeretve mind a vérpadig), operett (Marica grófnő), dráma (Esőember), Nagy Kálóczy Eszter, Rudolf Péter és Kálloy Molnár Péter pedig Szerelmes rögtönzések címmel improvizációs játékot mutat be.

Seregi Zoltán, a Békéscsabai Jókai Színház igazgatója egyedülállónak nevezte, hogy a Vízi Színházban csaknem az összes magyarországi és határon túli magyar nyelvű színház megfordult már. Csasztvan András, a Cervinus Teátrum ügyvezető igazgatója hozzátette: a Magyar Teátrumi Társaság tagjai már év közben jelzik, hogy szeretnének jönni ide, szinte versengés van köztük. A Szarvasi Vízi Színház tulajdonosa a szarvasi Cervinus Teátrum Művészeti Társaság Nkft.; a Magyar Teátrumi Társaság Nkft. üzemelteti a Békéscsabai Jókai Színház műszaki, szakmai közreműködése mellett. Előadásokat a teátrumi társaság tagszínházai hoznak a Békés megyei városba.

Dósa Zsuzsa, a Cervinus Teátrum művészeti igazgatója a sajtótájékoztató végén szólt a XI. Cervinus Művészeti Fesztiválról, amely július 13. és 26. között lesz. Mint mondta, ők képviselik Magyarországon a szlovák nyelvű színjátszást, ezért szlovák előadásokat is játszanak, és szlovák drámaírók műveit is bemutatják magyarul. A fesztiválra négy saját bemutatójukat, a Csodaszarvast, a Bűvös tojás című szlovák mesét, a Békési Betyárok folk musicalt és a Tessedik Sámuelről szóló Az Akácember című musicalt hozzák el. Zárásként vendégül látják a Szlovák Nemzeti Táncegyüttest – közölte. Az évad augusztus 21-én a XI. Díjkiosztó gálával zárul.

A Szarvasi Vízi Színház részletes programfüzete a színház honlapján tekinthető meg.

Borítókép: Made in Hungária (Fotó: A-TEAM/Nyári A.)