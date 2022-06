Zenével, filmmel, kiállítással emlékeznek a zongoraművészre

Július 22-én este a Miklósa Erika és Balázs János alkotta páros ad ZongOpera koncertet a kastély Marionettszínházában. A romantika korában mind az opera, mind a zongoraművészet ragyogását élte, így magától értődő módon talált egymásra e két világ és két előadó. Programjukat műfaji kötöttségek nélkül, áriákból, népszerű dalokból és virtuóz átiratokból, Verdi, Puccini, Strauss és Gershwin dallamaiból állították össze. A mesterek után a fiatalok kerülnek fókuszba, hiszen a Cziffra-fesztivál évek óta elkötelezett támogatója a jövő előadóművészeinek. Ezúttal Balázs János tanítványai és mentoráltjai mutatkoznak be a Marionettszínházban. Három zongorista és egy klarinétos, Dankó Richárd, Ungár Cecília, Sándor Norbert és Hargitai Leila különböző formációkban állnak majd színpadra, többek között Dankó Richárd saját műveivel. A hétvége fergeteges hangulatú báresttel zárul július 24-én a Hot Jazz Band, valamint Sárközy Lajos és zenekara jóvoltából. A két kiváló együttes a múlt századi pesti éjszaka pezsgését varázsolja Fertődre, amelynek szerves része volt nemcsak a ropogós csárdás, a tengerentúli dzsessz és a cikázó hegedűszó, de Cziffra György zongorajátéka is.

Az angyalföldi nyomornegyed csodagyerekéből lett világhírű művész fordulatos életéről Kékesi Attila és Havas Miklós készített nagy sikerű dokumentumfilmet 2016-ban A virtuóz címmel. A kertmozi szerelmesei szabad téren élvezhetik ezt a hétvége minden estéjén a Tiszttartói ház, azaz a Kiskastély udvarán. A filmben megszólal maga Cziffra György és családjának tagjai, valamint Vásáry Tamás, Balázs János és Szakcsi Lakatos Béla is.

A programok között egy szabadtéri kiállítás is várja a látogatókat. Az Árnyékból a fénybe című – péntek délutántól vasárnap estig megtekinthető – tárlat a művész életútját, a pálya fejezeteihez társítva újsághíreket, kritikákat mutat be.

A koncertek Fertődön 19 órakor kezdődnek. Jegyértékesítés a www.jegymester.hu weboldalon és a fertődi Esterházy-kastély recepcióján. További információ a fertődi Cziffra100 napokról az Cziffra100 és az Eszterházy-kastély weboldalán.

Borítókép: Sárközi Lajos és zenekara (Fotó: Sake Elzinga)