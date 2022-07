Fél évszázados lett a Somogy folyóirat

A Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság 1904-ben alakult, 1945-ben felfüggesztették, majd az ismert költő, Takáts Gyula elnökletével újra alakult.

Honlapjukon olvashatunk a Somogy folyóirat történetéről is. Ebből idézünk egy részt: „A kulturális folyóirat 1970-ben indult újra Somogy címmel a helyi írók és szellemi élet felkarolásának színteréül. A kiadást a Berzsenyi Társaság 1994-ben vette át a Megyei Könyvtártól. Ez a több mint negyven esztendő értékteremtés volt, és nemcsak egy régió, nemcsak a Dunántúl, hanem az egész ország, sőt, a Kárpát-medencei magyarság szellemi életében is. Folyóiratunk nemcsak a megyéhez, a Dunántúlhoz, a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társasághoz kötődő alkotóknak ad megjelenési fórumot, hanem műhelyt kínál a Kárpát-medencében élő, értéket teremtő magyar írók, költők, irodalomtörténészek számára is. A Somogy ugyanis – különösen a rendszerváltoztatás, az 1990-es évek óta – feladatának tekinti az egész magyar nyelvterület kiemelkedő alkotóinak publikálását, az utódállamok magyar irodalmi életének figyelemmel kísérését. Ami természetesen nem jelenti azt, hogy a szűkebb pátria, Somogy és Dunántúl jelentős írói, költői háttérbe szorultak volna. A folyóirat életében az elsőbbség továbbra is őket illeti.”