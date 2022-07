Fénybe borul Inota

Az Inotai Hőerőmű megközelítőleg ötven évig szolgáltatott áramot a magyarországi elektromos hálózatba. A Veszprém–Balaton 2023 Európa kulturális fővárosa program kulturális pályázatának egyik nyertese, az INOTA [re]opening idén nyáron két alkalommal is megnyitja a gyártelep kapuit a szélesebb közönség előtt, melynek során fényművészek bevilágíthatják az ipari épületet. Július 16-án a Pixel Magic sorozat az élőben generált képi és zenei interakciók különböző formanyelveit, a valós és digitális dimenziók összekapcsolási lehetőségeit térképezi fel. A Let it Be! art agency által szerkesztett képzenei expedíciókon a közönség megismerheti az egymást inspiráló alkotói folyamatokat. A Zagar AV Experience, a Cloudhitects, a Nautis & Maruscsák Dávid és az Emphase valós idejű képalkotó technikákat elektronikus zenével ötvözve várja az érdeklődőket.

Az a tervünk, hogy ezzel a produkcióval újra működésbe hozzuk a hőerőművet, és bemutassuk, hogyan nézett ki egykoron az itteni világ– idézi a szervezők közleménye Besnyő Dánielt, a fényjáték-sorozatot megvalósító Central Production fényművészét, aki hozzátette, hogy olyan térspecifikus művészeti eseményekre készülnek, amelyeket más környezetben nem láthatna a közönség.



A bemutatókon Zságer Balázs audiovizuális produkciója, a Zagar AV Experience is részt vesz. Az előkészületekkel kapcsolatban a zenész elmondta, hogy a szokatlan indusztriális helyszínen az Ocean Antology koncepciót valósítják meg, amelyben az improvizatív hang- és képalkotás sokszor szinesztéziára emlékeztető jellegét kutatják.

Az Inota Hőerőművet és a művelődési házat elsőként július 16-án nyitják meg a közönség előtt egy teljes napra, ezt követően pedig augusztus 26. és 28. között készül majd turnusosan látogatható fényinstalláció a kürtőbe.

Az utóbbi napokon szervezett Túrajó elnevezésű séták során a résztvevők megismerhetik Inota történetét, és megtudhatják többek között, hogy hol volt a szocializmus időszakában az inotai elvtársak kedvenc termálfürdője, valamint hogy ki lakhatott az erőmű mellé felhúzott Készenléti lakótelepen. A szervezők lehetőséget adnak a program virtuális bejárására is.

