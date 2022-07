Csütörtökön kezdődik a pécsi Zsolnay Fényfesztivál

Fény formájában fog újra megelevenedni az a teniszpálya, amelyet a Zsolnay család a XX. század elején építtetett a Barbakán-árokban: a látogatók fény segítségével játszhatnak teniszmeccseket. A francia Antonin Fourneau interaktív alkotása, a Waterlight Graffiti a Kossuth térre érkezik: egy nyolc méter széles LED-falon, víz segítségével készíthetnek fénygraffitiket a rendezvény látogatói.

Nappali fényprogramokkal is várja a Zsolnay Kulturális Negyed a látogatókat, a belvárosban pedig nemzetközi utcaszínházi produkciókat is meg lehet nézni: Chiléből egy utcai bohóc, Argentínából légtornász-akrobaták és egy bűvész-zsonglőr, Olaszországból buborékcirkusz, Franciaországból pedig egy újcirkuszi előadás érkezik, de magyar művészek tűzzsonglőr-előadásait is láthatja a közönség.

A svájci Panorama Kino Theatre társulat a Széchenyi téren 360 fokban forgó mozit épít fel, de pécsi művészek varietéműsora is megtekinthető lesz.

Hangsúlyosan jelen lesz a vizualitás a zenei programokon is: fellép a Decolonize Your Mind Society, a Freakin' Disco Kamaraelektronika, a Zagar, a Siblicity, a lengyel audiovizuális művész Ari Dykier, Dj dork és Bernathy Zsiga is.

Érdeklődők a 4. Zsolnay Fényfesztiválon a pécsi Janus Pannonius utcában 2019. június 27-én. Fotó: MTI/Sóki Tamás

Ahogy korábban, úgy idén is „fénynagykövetek” érkeznek a fesztiválra. Idén lengyel fényalkotás és audiovizuális koncert gazdagítja a programkínálatot.

A nagyrészt ingyenes fesztiválnak lesz fizetős része is: a Fény útja extra exkluzív programokat ígér kevesebb mint egy mozijegy áráért. Így tekinthető meg majd az egyik legkülönlegesebb fényinstalláció, a Tundra nevű nemzetközi fényművész kollektíva Row című alkotása a Pécsi Galériában.

A holografikus, audiovizuális élményt ígérő alkotás megtekintésekor a látogatók mellett cikáznak a fényobjektumok, mintha Harry Potter-beli varázslatok röpködnének körülöttük – ígérik a szervezők.

A nemrégiben újranyitott pécsi Kórház téri Jakováli Hasszán-dzsámi belső kupolájának és falainak fényfestése szintén az extra karszalaggal látható.

A 6. Zsolnay Fényfesztiválról további információk az esemény internetes oldalán, a fenyfesztival.hu-n olvashatók.

Borítókép: Fényfestés a pécsi Gyertyaszentelő Boldogasszony-templomon (Gázi Kászim pasa dzsámija) a 4. Zsolnay Fényfesztiválon 2019. június 27-én (Fotó: MTI/Sóki Tamás)