Képzőművészeti fesztivál négy varázslatos faluban

A lovasi Nagy Gyula galériában ötven művész több mint kétszáz alkotását tekinthetik meg a látogatók. A Van képünk hozzá címet viselő válogatás a hazai kortárs fiatal és feltörekvő művészek alkotásaiból ad olyan panorámát, melynek segítségével az érdeklődők képet alkothatnak a kortárs művészeti irányzatokról. A lovaspályán Szabad a pálya címmel 25 grafikus alkotásaiból nyílik szabadtéri plakátkiállítást, míg a község másik végén szintén szabadtéri molinókiállítás lesz látható Kása Béla indiai fotóiból. Csopakon a ZM+G galériában InVision címmel Verebics Ágnes egyéni kamarakiállításán festményekről és fotókról köszönnek vissza a művész hibrid lényei, állat- és ember portréi. A Kultúrházban pedig Microdose címmel a fiatal művészeket tömörítő Skurc Group alkotásait láthatják a látogatók.

Felsőörsön a Fotóudvarban és az alsóörsi Török-házban a Capa Központ több mint húsz alkotó közreműködésével megszervezett programja várja az érdeklődőket. Installatív köztéri fotókiállítások és a Civil házban rendezett egyéni fotótárlat az étkezés és a fotográfia összefüggéseit mutatja meg. A felsőörsi beszélgetések, tárlatvezetések, irodalmi programok és filmvetítések is e téma köré szerveződnek.

S, ha már szóba került, mondjuk el, hogy a tárlatvezetéseken a kurátorok a művek többféle lehetséges értelmezését ütköztetik, és a hallgatókat is bevonják a felfedezésbe, de lesznek különleges vezetések is. Augusztus 12-én, pénteken DrMáriás tart rendhagyó tárlatvezetést, másnap kerékpáros tárlatvezetés lesz, és helytörténeti gyalogostúrán is részt lehet venni ezen a szombaton.

A szervezők számos társművészeti, ismeretterjesztő és edukatív programmal teszik érdekesebbé a rendezvényt. A pódiumbeszélgetéseken gyűjtők, művészeti menedzserek és kurátorok vitatják meg a képzőművészet legaktuálisabb kérdéseit, a kertmoziban dokumentum- és játékfilmeket mutatnak be, melyek mind a képzőművészet körül forognak. A koncerteken pedig kortárs- és könnyűzenei produkciók egyaránt helyet kapnak.

A fesztivál szervezői arra törekednek, hogy a kortárs festészet és fotóművészet aktualitásait és trendjeit élményszerűen mutassák be a páratlan szépségű Balaton-felvidék településein.

A részletes program itt olvasható.

A Garten Kortárs Művészeti Alapítvány szakmai együttműködő partnere a Capa Kortárs Fotográfiai Központ és a Nagy Gyula Művészeti Alapítvány. Az esemény a Veszprém–Balaton 2023 Európa kulturális fővárosa program keretében valósul meg.

Borítókép: A Garten Balaton egy előadása 2021-ben (Fotó: Piedl András)