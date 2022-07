Ismét díjazta a legjobbakat a Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválja

Kilenc nap alatt öt helyszínen 23 színpadi produkciót láthatott a közönség. A programban nyolc, versenyen kívüli darab is szerepelt, két előadással pedig a határon túli színészhallgatók is készültek. A programsorozaton volt gasztroszínház, kulturális-kulináris est, zenés műsor. Az immár hagyományos színésztréninget idén Balázs Zoltán színész-rendező vezette, a kritikusjelöltek workshopján pedig a színházi kulisszatitkokba avatták be szakemberek a fiatalokat.

A 2022-es év zsűritagjai Csuja László rendező, Hajdu Imelda színművész, a debreceni Csokonai Színház tagja, Herczeg T. Tamás rendező, Török Viola rendező, a marosvásárhelyi Spectrum Színház művészeti vezetője és Zalán Tibor költő, író, drámaíró.

A kultúráért felelős államtitkárság által felkért, háromtagú szakmai bizottság (Nyakó Béla, a Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza és a Magyar Színházak 34. Kisvárdai Fesztiváljának igazgatója, Balogh Tibor, valamint Pataki András) ajánlásávaléletműdíjjal tüntette ki a többek között a Nagyváradi Szigligeti Színház egykori igazgatóját, Meleg Vilmos színművészt. Szintén életműdíjat vehetett át Beke Sándor rendező, színházigazgató, a Gárdonyi Géza Színház örökös tagja.

A színpadi teatralitás érvényes újrafogalmazásáért a szakmai zsűritől a legjobb előadás díját a Nagyváradi Szigligeti Színház Az öngyilkos című előadása kapta.

A huszonegyedik században is érvényes commedia de’ll arte forma megteremtéséért a Zentai Magyar Kamaraszínház A fogadósnő című előadását jutalmazták.

Jelenet a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának A doktor úr című előadásából Fotó: Forrás Kulturális Alapítvány



Az új vígjátéki átjárások megteremtéséért a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata A doktor úr című előadásáért kapott díjat.

A szakmai zsűri elismerő oklevelét, az előadásuk kiemelkedő társadalmi érintettsége okán két társulat kapta: az Újvidéki Színház Mephisto című előadása, illetve a Kosztolányi Dezső Színház Az utolsó kislányok című előadása.

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata A doktor úr című előadásában nyújtott virtuóz színészi játékáért Galló Ernő kapott elismerést. A Nagyváradi Szigligeti Színház Az öngyilkos című előadásában szerepe expresszív megfogalmazásáért Hunyadi István vette át a díjat. A székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház Száll a kakukk fészkére című előadásában nyújtott intenzív színpadi jelenlétéért Barabás Árpád, a darab főszereplője kapott díjat. A Komáromi Jókai Színház Az örökség című előadásában nyújtott hiteles drámai alakításáért Szvrcsek Anita vehette át a díjat. A gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház Káosz című előadásában nyújtott sokrétű színpadi alakformálásáért Szilágyi Mira színművészet díjazták.

Kisvárda város polgármesterének díját a beregszászi Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház Forráspont című előadása kapta.

A 30 év alatti művészeknek járó Teplánszky-díjat a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulata Woyzeck című előadásának revelatív színpadi ábrázolásáért az előadás látványtervezője, Szőke Zsuzsi kapta.



Borítókép: Jelenet a Nagyváradi Szigligeti Színház Az öngyilkos című előadásából (Fotó: Tugya Vilmos)