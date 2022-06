A püspök vértanúsága

Apor Vilmos életében nagyon sok olyan dramatikus epizód van, gyulai is, amelyek mindegyikéből lehetne készíteni drámát.

A győri tragédia csak a csúcspont. De a megkeresés és a koprodukció miatt sem lehetett csak a győri történésekre koncentrálni. Amit a néző látni fog a színpadon, az a valós és a képzeletbeli szereplők kiáramlása, a köztük lévő viszony és ezek költői megformálása – fogalmazott a szerző.

Történetből irodalmi mű is készült Elek Tibornak köszönhetően, aki miután látta, milyen értékes alapanyag született Dér András tollából, ragaszkodott ahhoz, hogy azt kötetben is megjelentessék.

Ezzel is érzékeltetik, mire készülnek: arra, hogy minden évben kiadják majd egy-egy kortárs szerző művét. Tavaly Győrei Zsolt és Schlachtovszky Csaba Hamlear, a dán királyfiból lett brit király című színdarabját jelentették meg.

Ami a színpadra állítás gyakorlati módszertanát illeti, világos volt, hogy a gyulaiaknak keresniük kell egy koprodukciós partnert, hiszen nincs társulatuk.

Elek Tibor az első perctől abban gondolkodott, hogy a Győri Nemzeti Színházzal közösen kell színpadra állítaniuk a darabot, sőt azt az óhaját is megfogalmazta, hogy legyen egy első felvonás, ami Gyulán játszódik és egy második, amelyik Győrben.

A helyzetet megkönnyítette, amikor tavaly Bakos-Kiss Gábort nevezték ki igazgatónak, aki hagyta magát meggyőzni.

A győri színidirektort ebben a szerepben láthatja először a győri közönség. Ez azért említésre méltó – mutatott rá Bakos–Kiss Gábor a beszélgetésen –, mert amikor egy igazgató színészként is feladatot vállal, nagyon fontos, hogy azt az értékrendet, színházi esztétikát, amit képviselni kíván, így is kifejezze. Úgy vélte, a Győri Nemzeti Színház is tartozott Győr városának és a győri katolikus püspökségnek ezzel a darabbal.

Mindemellett hisz abban is, hogy a megváltozott világban a színháznak is újra kell pozicionálnia magát.

Ennek jegyében arra törekednek, hogy egy időben szórakoztassanak és színpadra vigyenek olyan témákat, amelyek együttgondolkodásra hívják a közönséget. Ilyen lenne az Apor-darab, amelynek januárban kőszínházi bemutatója is lesz Győrben. Bakos-Kiss Gábor szerint ez egy „szélesebb vásznú” produkció lesz a gyulaihoz képest. Méltányolja azonban a vár szerepét, amely különleges rezgésű és hangulatú, színészt és rendezőt egyaránt megihlet.

Dér András az összegzésében áldásnak nevezte, hogy Győrben a Káptalandombon volt az előbemutató, Apor Vilmos gyilkossága helyszínétől százharminc méterre, és hogy a gyulai ősbemutató lefedi Apor Vilmos egykori életterét.

Elek Tibor a summázatában azt hangsúlyozta, hogy egy rendkívül korszerű színházi nyelvet teremtő, nagyszabású történelmi színpadi mű jött létre, amely megvalósításában is különleges. Tematikáját nézve viszont a Mindenkinek mindene egy általános emberi történet, amelyben olyan humánus értékek jelenek meg, mint a felebaráti szeretet, az áldozat- és felelősségvállalás, az elesettek melletti kiállás, a szolidaritás.

Borítókép: Elek Tibor, Bakos-Kiss Gábor, Dér András és Tóth G. Ildikó (A szerző fotója)