Eredmények járványban, veszélyben

Történelmi lemaradásokat pótolt az Emberi Erőforrások Minisztériuma az elmúlt években. Milliárdos fejlesztések valósultak meg az egészség- és az oktatásügyben, megszületett a méhnyakrákot okozó HPV elleni vakcinációs program, elkészült a Nemzeti alaptanterv, ingyenes étkeztetést biztosít az iskola a rászorulóknak és ingyenes tankönyvet biztosít az állam minden tanulónak, robbanásszerűen nőtt a digitalizáció az iskolákban, elkészült az Operaház felújítása, a Szépművészeti Múzeum román csarnoka, feltárta a tudományos kutatás az Árpád-ház genetikai vonalát, hogy csak néhányat említsünk az elmúlt évek lenyűgöző eredményei közül. Mégis,

ha belelapozunk Balogh Andrea Johanna és Gazsó L. Ferenc interjúkötetébe, melyben a Kásler Miklós miniszterrel felvett videóinterjúk írott változatai sorakoznak, meg fogunk döbbenni. Az eredményekről szóló beszámolók ritkák, a járvány elleni küzdelem napi eseményeinek fordulatai pedig szinte kitöltik az egész kötetet.

A fülszöveg napjainkról szóló kordokumentumnak nevezi a gyűjteményt, majd így foglalja ösze a kiadvány hátterét: „Az Életközelben című miniszteri sorozat az Emberi Erőforrások Minisztériumának első számú vezetője sokirányú munkájának, küzdelmeinek, törekvéseinek krónikásává szegődött és tájékoztatta a sajtó munkatársait és minden érdeklődőt.” Később így folytatódik a szöveg: „A beszélgetések 2020. május 28. és 2022. március 26. között heti rendszerességgel betekintést nyújtottak a miniszteri dolgozószobából egy olyan időszak történéseibe, amelyre a világjárvány, majd az orosz–ukrán háború nyomta rá a bélyegét. Mindezek ellenére történelmi lemaradásokat pótolt a minisztérium a 2018–2022 közötti ciklusban…”

A dolog azért rendkívül izgalmas, mert a kötet nemcsak tükrözi a hétköznapok miniszteri munkáját, nemcsak ennek a munkának az eredményeit mutatja meg, de egyúttal azt is elénk varázsolja, hogyan zajlik a mindennapi ügymenet az államigazgatás élén.

Rutinszerű ügyek, nyomasztó feladatok, országunkra szakadt problémák folyamatos kezelése mellett arra is jut idő és energia, hogy a kijelölt célok felé lépegessen a szakterület. Ahogy olvasgatjuk a beszélgetéseket, olyan érzésünk van, mintha egy helyben topogna a világ. Újra és újra ugyanazok a gondok jönnek szembe: a járvány első, második, harmadik hulláma, a vakcináció szervezése, a kételkedőkkel szembeni érvelés, a babonás nézetekkel szembeni fellépés, az ellenzék támadásainak visszaverése…Nagy ritkán uralják a heti beszélgetéseket az éppen elért eredmények: átfogó átalakítás az egészségügyben, a Corvin család genetikai azonosítása, a Liget projekt megvalósulásának egy újabb állomása, színházi épületeink felújítása, óvodák és iskolák megmentése a bezárástól, a budapesti onkológiai akadémia megalapítása és így tovább, és így tovább. Címszavakban is lenyűgöző eredmények.

Ez a kettősség végigvonul az egész köteten, és ha csak azt akarnánk észrevenni, milyen eredményeket tud felmutatni a miniszter a szervezés vagy éppen az intézményrendszer anyagi gyarapodása terén, akkor is tisztelettel kellene kalapot emelnünk előtte. De

ebben a kötetben, ha szerényen, ha alig észrevehetően, ha jobbára csak a sorok között elrejtezve, de felbukkan az is, miféle erők teszik képessé Kásler Miklóst arra, hogy a helytállás mellett közös céljaink felé is vezetni tudja a rábízott területet.

Olyan ember képe rajzolódik ki a miniszteri beszélgetésekből, aki szilárd emberi tartással, mélyen átélt hittel, Európa humanista hagyományaihoz, polgári értékvilágához való ragaszkodással vezette szakterületét.

Balogh Andrea Johanna és Gazsó L. Ferenc: Életközelben (Emmi, 2022)

Borítókép: A kötet (Fotó: Szerző)