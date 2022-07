Megérkezett „Magyarország leghangosabb sorozata!”

Hogy ezekről a mágusokról semmit nem tudunk, az nemcsak annak tűnik föl, aki saját gimnáziumi bandájának jövőjén elmélkedik, de feltűnt Cserfalvi Töfi Zoltánnak – ő a Denevér Hangstúdió vezetője, lemezkiadó és rockújságíró – és Szijártó Szupermen Zsoltnak is, aki a rockerek körében leginkább az Akela, majd a Kárpátia révén vált ismertté.

Cserfalvi Töfi Zoltán és Szijártó Szupermen Zsolt egy hangmágussal, Varga Zoltánnal (SongSong Production). Fotó: Hangmágusok



El is döntötték, hogy végiglátogatják a legkiválóbb magyar hangmérnököket, zenei producereket, hangmágusokat, koncerthangosítókat és a legmeghatározóbb hangstúdiókat, hogy egy kötetlen beszélgetés során fedjék fel titkaikat a világ előtt. Ráveszik őket, hogy mondják el történetüket, lehetőleg egészen az ősrobbanástól kezdve. Magyarázzák meg, hogy mitől szólnak vadállat módon jól a kezük alól kikerülő nagylemezek és zenekarok.



Töfi így nyilatkozott az előzményekről: Az eredeti ötlet Varga Zolié volt… ők már tíz évvel ezelőtt elkezdtek egy ilyen jellegű sorozatot forgatni – többek között nálam is voltak, de aztán abból nem lett semmi. A fejemben viszont ez a dolog azóta is motoszkált, hogy mégis jó lenne a szakmánkat bemutatni, mert mi eléggé háttérmunkát végzünk. Úgyhogy felvettem a fonalat, eldöntöttem, hogy megcsinálom. Szijártó Zsoltit pedig azért kértem fel, mert egyrészt már egy ideje visz egy Metal mesék sorozatot, másrészt ő zenész, és így jól kiegészítjük egymást az interjúk készítésekor. Mindenki nagyon örült a megkeresésnek, és elárulom, hogy további részek is készülnek majd, ezzel nincs vége a történetnek!



Cserfalvi Töfi Zoltán és Szijártó Szupermen Kraft Tamással Fotó: Hangmágusok

Aki felmegy a Hangmágusok YouTube-csatornájára, remek videóinterjúkat talál. Az egy-másfél órás adásokban szakmai titkokkal fűszerezett szórakoztató sztorik, soha nem hallott zenésztörténetek, poptörténeti kuriózumok, meglepő és mulatságos élmények, zenészpletykák hömpölyögnek az adásokban, egyszóval minden itt van, ami egy-egy hangstúdióban megtörténhetett (és eddig ott is maradt).

Az eddig publikált interjúkban megszólal Schmiedl Tamás / MD Stúdió, Kraft Tamás, Liszkai József, Dandó Zolika, a ‘hóhért akasztják’ jeligével Cserfalvi ‘Töfi’ Zoltán / Denevér Hangstúdió, Boros Béla / Denevér Hangstúdió, Varga Zoltán / Song Song Productions.



Borítókép: Cserfalvi Töfi Zoltán és Szijártó Szupermen Zsolt új zenei sorozata, a Hangmágusok (Fotó: YouTube)