Portréfilm Demeter Szilárdról

Két dolog nagy bizonyossággal kijelenthető: Demeter Szilárd személyét tekintve megosztó karakter, és mindenkinek van róla véleménye. Mögötte nem áll több évtizedes pártpolitikai múlt ‒ egyik évről a másikra, mintegy váratlanul robbant be a köztudatba. Mégis létezik egy nem is olyan szűk, pártpolitikai hovatartozását tekintve is nagyon vegyes, szakmai réteg, akik ismerik eddigi munkásságát, és M. Kiss Csaba kérdéseire adott válaszukkal most árnyalják a róla eddig kialakult képet.

A film olyan irodalmi, zenei, képzőművészeti szereplők szakmai véleményén keresztül mutatja be a a kulturális igényeket, véleményeket, meglátásokat, mint Cserna-Szabó András, Nyáry Krisztián, Czutor Zoltán.

– A kulturális sokszínűséget a magyar kultúra horizontján belül próbálom egyszerre tolni úgy, hogy lehetőleg ezeket a szekértáborosdi vitákat, tehát hogy

a bal, jobb aktuálpolitikai mocsarat valahogy meghaladjuk, túllépjünk rajta, fölé emelkedjünk.

Ez a megosztottság a magyar kultúra egészére, akkor mondjuk így kétszáz éve jellemző. Nem fogom ezt én itt most megváltoztatni, de legalább kísérletet teszek rá. Vagy pontosabban olyan cselekvéseket, olyan folyamatokat tudok elindítani, ami nem vesz tudomást erről a megosztottságról – üti fel a film elején Demeter.

A Demeter Szilárddal készült exkluzív interjú és a film itt érhető el: https://kultura.hu/az-en-megoszto-szemelyemen-keresztul-fel-lehet-erositeni-uzeneteket-demeter-szilard-youtube-csatornat-indit/