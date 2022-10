Arany és Toldi a moziban

„Ég a napmelegtől a kopár szík sarja, / Tikkadt szöcskenyájak legelésznek rajta”– halljuk Arany János klasszikus sorait Széles Tamás tolmácsolásában Jankovics Marcell Toldi című mozifilmjének első kockáit nézve. Ismerjük az elbeszélő költeményt, idézzük is olykor kultikus sorait, mégis azt érezhetjük, hogy most értjük meg igazán a művet: amire eddig nem figyeltünk fel, most a helyére kerül.

Arany János elbeszélő költeményének animációs feldolgozása, Jankovics Marcell utolsó alkotása a Magyar népmesék sorozatot is jegyző Kecskemétfilm alkotóinak több mint háromévnyi munkája. A mozifilmet megelőző nagyszabású animációs sorozatot tavaly a közmédiában mutatták be.

Az Arany János költeményét szöveghűen vászonra ültető film történelmi hitelességgel ábrázolja a középkori Magyarországot, középpontjában Toldi Miklóssal, akinek történetén keresztül a XXI. század fiataljai is megtanulhatják felismerni és jól használva kibontani saját képességeiket. Arany János elbeszélő költeményének főszereplője egy igazi magyar szuperhős, egy naphérosz.

Toldi Miklós történetén keresztül tanúi lehetünk az irgalmatlan erejű kamaszfiú felnövésének, aki megtanulja használni és uralni a saját képességeit, hogy Nagy Lajos király leghíresebb lovagjává válhasson. Jankovics Marcell és Csákovics Lajos rendezők animációs filmjében nemcsak az ármánykodó bátyjával való viszályt és az önmagát kereső ifjú belső vívódásait éljük át, de teljes gazdagságában megjelenik benne a magyar puszta, a lápvidék és a lovagi világ is. Együtt barangolunk Toldival a mocsárban és a XIV. századi Pest utcáin, ahogy mindennel és mindenkivel szembeszállva küzd az igazságáért. Narrátornak magát a szerzőt, Arany Jánost választották az alkotók.