Toldiról is szó lesz a Svenk mai műsorában

– A Toldi rajfilmsorozat ötlete Áder Jánostól származik – mondja Csákovics Lajos társrendező a 22.50-kor kezdődő Svenk műsorában a Hír TV-n. Hozzáteszi, hogy Mikulás Ferenc producer úgy gondolta, ez a munka leginkább Jankovics Marcellnek való, ezért kapta a felkérést. Elmondja azt is, hogy kevésbé törekedtek korszerűsítésre, sokkal inkább a korhűséget tartották szem előtt. Szól arról is, hogy amikor Arany János 27 éves korában megírta a Toldit, egy csapásra igazán népszerű lett a korabeli irodalmi életben, és egy alkalommal, amikor a hasonlóképpen népszerű Petőfi Sándorral találkoztak, akkor Petőfi készített Aranyról egy tollrajzot. Ebből a rajzból alkotta meg Jankovics Marcell Arany szellemének figuratervét a filmben. A társrendező azt is hangsúlyozta, hogy a film minden korosztályt meg tud szólítani.

Arany János elbeszélő költeményének főszereplője egy igazi magyar szuperhős, egy naphérosz. Toldi Miklós történetén keresztül tanúi lehetünk egy irgalmatlan erejű kamaszfiú felnövésének, aki megtanulja használni és uralni a saját képességeit, hogy Nagy Lajos király leghíresebb lovagjává válhasson. Jankovics Marcell és Csákovics Lajos rendezők animációs filmjében nemcsak az ármánykodó báttyal való viszályt és az önmagát kereső ifjú belső vívódásait éljük át, de teljes gazdagságában megjelenik benne a lovagi világ és a magyar puszta, illetve a lápvidék is. Együtt barangolunk Toldival a mocsárban és a XIV. századi Pest utcáin, ahogy mindennel és mindenkivel szembeszállva küzd az igazságáért.