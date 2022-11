Honi művészek az USA-ban

– Mennyire elismert a zongoraversenyek között a Los Angeles-i Nemzetközi Liszt-verseny?

– Világszerte összesen öt nemzetközi Liszt-versenyt tartanak számon, ebből hármat Európában, az egyiket Budapesten. Amerikában egyedül a kétévente megrendezett Los Angeles-i nemzetközi Liszt-verseny története nyúlik vissza több mint harminc évre. Ezt Neszlényi Judith magyar zongoraművész és Geraldine Keeling amerikai Liszt-kutató alapította. Büszke vagyok rá, hogy tíz éve elnyertem a verseny nagydíját, pár évvel később pedig átvehettem a szervezését. Idén több mint 120 versenyzőt köszöntünk a világ minden tájáról. A színvonal a verseny nívójának és elismertségének köszönhetően rendkívül magas.

– Felteszem, Liszt jelentőségét az USA-ban is elismerik, legalábbis erre utal, hogy New Yorkban működik Liszt Intézet.

– Liszt Ferenc egyike a legnépszerűbb és legjátszottabb zeneszerzőknek az Egyesült Államokban. Ez köszönhető annak az elhivatottságnak, amivel az 1960-as évek óta működő Amerikai Liszt Társaság, a Los Angeles-i Nemzetközi Liszt-verseny, az itt alkotó magyar zongoraművészek és a New York-i Liszt Intézet munkatársai járulnak hozzá a liszti hagyományok műveléséhez. Fantasztikus, hogy Liszt Ferenc neve olyan húzóerő, amely méltán fémjelzi a kulturális intézeteinket is.

– New York éppúgy a komolyzene nemzetközi fővárosa, mint a képzőművészeté?

– New York elvitathatatlan vonzerőt jelent a zeneművészeknek. Ebben az éjjel-nappal lüktető városban minden pillanatban akad kulturális program. Nem véletlenül lett a Carnegie Hall az egyik legismertebb nemzetközi koncertközpont, nekünk, előadóművészeknek pedig a „világot jelentő deszkák” legáhítottabb helyszíne. Ha Liszt járt volna Amerikában, egészen biztos ott lépett volna fel először.

– Ön már fellépett New Yorkban Baráti Kristóffal, illetve most többállomásos Liszt-hangversennyel áll színpadra. Más az ottani közönség, mint a hazai?

– A New York-i bemutatkozó koncertem Baráti Kristóf hegedű- és Szepesi Bence klarinétművésszel elsöprő sikert aratott. Egyedül a tetszésnyilvánításban tapasztalom a különbséget a hazai és az amerikai közönség között. Otthon a vastaps elmaradhatatlan része egy jól sikerült szereplésnek, a Carnegie Hallban pedig álló ovációval ünnepeltek minket. A lelkesedés mindenhol egyformán mérhető, mert a közönség mindig érzi, ha minőséget nyújt a művész. A közelgő szólóestemmel is arra törekszem, hogy maradandó élményhez juttassam a hallgatóságot Liszt Ferenc és más szerzők műveivel.

– Mekkora szakmai rangot jelent, hogy az USA-ban turnézhat, Chicagóban, Los Angelesben, New Yorkban és Washingtonban?

– Ez a körút megkoronázza az eddigi pályafutásomat, és további lehetőségeket nyit meg előttem. A turném rangja túlszárnyal a szakmai körökön, mert magyar zongoraművészként egy hihetetlen gazdag zenei kultúrát viszek el Amerika legpezsgőbb városaiba. A történelmi helyszínek kiválasztása, mint a chicagói Nichols Concert Hall és a New York-i Carnegie Hall, tovább emeli az egyes koncertek fontosságát. Bárkinek adatik meg ez a lehetőség, rendkívüli szakmai elismerésnek számít.

– Ön kint él az Államokban. Ott népszerűbb vagy a hazájában?

– Világpolgárként sok helyen otthon érzem magam, így a kétlaki életformámból adódóan egyformán gyorsan telik a koncertnaptáram otthon, Magyarországon és itthon, Amerikában, de Ázsiát és Dél-Amerikát is beutaztam már. Legutóbb szeptemberben a Pesti Vigadóban és a Magyar Rádió Sára Sándor-koncerttermében léptem fel Budapesten, az ősz második felében pedig a már fent említett amerikai nagyvárosokban, amelyek közül Los Angelesben található az Azusa Pacific University, ahol egyetemi professzorként segítem a következő zongoristageneráció útját.

– Mit jelent az, hogy elnyerte a Hungary Foundation kulturális nagykövete címét?

– Az Év kulturális nagykövete cím olyan kulturális kezdeményezés Magyarország és az Egyesült Államok között, amelyen keresztül a Hungary Foundation minden évben más művésszel vagy együttessel működik együtt. Az én esetemben az Evocation zongoraturné megvalósításán. Korábban a Magyar Nemzeti Táncegyüttesé volt ez a kitüntetés. Ez alkalommal pedig Liszt Ferenc, Kodály Zoltán és Dubrovay László zenéjén keresztül hozzuk reflektorfénybe a magyar zongorairodalmat Chicagóban, Los Angelesben, New Yorkban, és Washingtonban. A Hungary Foundation három szakaszból álló, rendkívül igényes és részletekbe menő kuratóriumi elbírása előtt több mint hat hónapon át dolgoztam a pályázatomon. Ennek az eredményét élvezhetik most azok, akik figyelemmel követik a koncertjeimet.

– A Los Angeles-i Liszt-versenyen két magyar, Balázs Elemér és Varga Gergő Zoltán képviseli Magyarországot. Miért éppen ők?

– A Los Angeles-i Liszt-versenynek több hazai vonatkozása is van. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemet rendszerint képviseli egy zsűritag. Fővédnökeink voltak többek között Vigh Andrea, a Zeneakadémia rektora és Áder János volt köztársasági elnök. A nemzetközi versenyrészvétel komoly költségeire való tekintettel igazgatótársammal, Katherine Hickey-vel elindítottunk egy utazási és részvételi ösztöndíj pályázatot magyar versenyzőknek. Komoly értékelésén után Balázs Elemérre és Varga Gergő Zoltánra esett a választás, hogy képviseljék hazánkat november 19–20-án a Los Angeles-i nemzetközi megméretésen. Mindkét fiatal a Zeneakadémia hallgatója, számos sikeres versenyszerepléssel és koncerttel büszkélkedhetnek. Balázs Elemért többek között Creative Art-díjjal, Varga Gergő Zoltánt pedig Fischer Annie előadó-művészeti ösztöndíjjal jutalmazták. A fiatalokat a Pesti Vigadóban mutattuk be a Liszt jótékonysági gálaesten, amit mindig a Los Angeles-i verseny előtt rendezünk meg, és amit az M5 csatorna minden alkalommal közvetít.

Borítókép: Polgár Éva zongoraművész (Forrás: Polgár Éva archívuma)