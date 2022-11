Világzenei ugródeszka

Ilyen lehet a koncerttámogatás, amelynek során a partnerfesztiválok támogatásban részesülnek feltörekvő zenekarok felléptetése, új kollaborációk bemutatása és koncertfelvételek rögzítése után. Ilyen a kapcsolatépítés, azaz ha az Upbeat arra ösztönzi partnereit, hogy minél több nemzetközi szakembert hívjanak meg. Elvárás, hogy ezek a szakemberek visszajelzést is adjanak a zenekaroknak, s közben azt is támogatják, hogy minél több koncertmeghívás szülessen a fellépést követő 12 hónapon belül. De támogatnak szakmai programokat is. Ennek keretében új tréningek, mentorprogramok valósulhatnak meg, amik felkészítik az előadókat a showcaseken való sikeres szereplésre, a portfóliójuk fejlesztésére.