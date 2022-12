A spanyoloknak elegük van a giccsből

Velázqueznek Az udvarhölgyek című festménye a művészettörténet egyik legtöbbször feldolgozott alkotása. Olyan neves művészek értelmezték újra, mint Hamilton, Dalí, Witkin, Botero, Suss­man és Picasso. A sematikus műanyag szobrok azonban, úgy tűnik, nem a művészet élményével ajándékozzák meg az utca emberét. Idén ötven udvarhölgyfigurát helyeztek ki, akad közöttük szuperhősös Wonder Woman udvarhölgy, katona udvarhölgy, koponyákkal dekorált udvarhölgy, de olyan is, melyet egyszerűen csak alufóliába csomagoltak. És hogy modern világunk lényege, a reklám se hiányozzon, látható Visa- és Volvo-logókkal díszített szobor is.

A spanyol kulturális élet ismert alakjai nemrég sommás véleményeket fogalmaztak meg a jelenségről, melyeket az ArtNews folyóirat összegyűjtött a cikkében. Carlos Delgado képzőművész például bizarrnak nevezte ezt a fajta Udvarhölgyek-feldolgozást, és reméli, hogy egyszer valaki, aki képes lesz jobb belátásra jutni, megállítja ezt a zavarba ejtő jelenséget. Ele­na Vozmediano, az El Espanol kulturális mellékletének kritikusa Madrid nyilvános tereinek kommercializálásán gondolkodott el, arra a következtetésre jutva, hogy a projekt a város mint nagyvállalat koncepcióját fokozza a szélsőségig. Hozzátette:

A divattal, hírnévvel, pop arttal való kapcsolat üres és banális… és semmi köze Velázquezhez.

A hivatalos nevén Meninas Madrid Galériaként ismert projekt idei sorozata az eddigi legellentmondásosabbra sikerült annak köszönhetően, hogy a szobrokat magáncégek támogatták – azokon kívül, melyeket már eleve úgy készített el egy művész, hogy a show-műsorát hirdessék. A kereskedelmi érdekek elburjánzása és az, hogy sokan a rossz ízlés megnyilvánulásának látják a szobrokat, indulatokat gerjesztett a madridi önkormányzat tagjai között is, annak ellenére, hogy a város hivatalosan támogatja a projektet. Andrea Levy, a kulturális, turisztikai és sportosztály vezetője elmondta az ArtNews folyóiratnak, hogy szerinte nem beszélhetünk többé kulturális kezdeményezésről, ugyanis a projekt az önkormányzat gazdasági, innovációs és munkaügyi osztályának támogatását élvezi, és ez a támogatás valójában a hirdetési kreatívokhoz vagy ismert emberekhez vándorol. A célja a kereskedelem élénkítése.

Tiltakozó múzeumi kurátorok és művészeti kritikusok létrehozták a Stop Meninas nevű Instagram-profilt, ahol nem is a művészi feldolgozás, hanem a nyilvános terek elfoglalása ellen tiltakoznak. Az egyik adminisztrátor hozzátette, hogy a Meninas Madrid Galéria által előállított műtárgyak nagyon csúnyák. A világ egyik legnagyobb Velázquez-szakértője, Fernando Marías művészettörténész pedig úgy fogalmazott, nem hiszi, hogy a szobrok az eredeti festményhez irányítanák a nézőket vagy növelnék a kép ismertségét.

A projekt mindezek ellenére jövő ősszel új sorozattal folytatódik.

Borítókép: A posztmodern műbarokk ellen berzenkednek a madridiak (Fotó: Getty Images)