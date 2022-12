Átadni a muzsika örömét

– Azért indultam, hogy a koncertezés terén is minél több gyakorlatot szerezzek. Másrészt fontos volt az is, hogy olyan mesterekkel találkozhatok, akiknek a tanácsait megfogadva szakmailag is fejlődhetek – hangsúlyozta Somogyi Levente. Az egyetemista arra is kitért, hogy sok-sok versenyzőtársával ellentétben benne nem kisgyermek korában fogalmazódott meg, hogy zenész lesz, hanem jóval később. – Alapvetően az a norma, hogy a komolyzenészek már gyerekként elköteleződnek a pálya mellett, de engem csak három-négy évvel ezelőtt kezdett el vonzani ez a szakma, s akkor gondolkodtam el azon, hogy zenész legyek. Egyre jobban érdekelt a szaxofonozás, amivel már tizenkét éves koromban megismerkedtem, ám valójában csak tizenöt évesen kezdtem el vele komolyabban foglalkozni. Minél többet gyakoroltam, annál jobban tetszett a hangszer. Egyre komolyabb darabokat is játszottam. Az szintén nagy mérföldkő volt a szakmai életemben, hogy zenekari közegben is kipróbálhattam magam, például a Kecskeméten rendezett filmzenekoncerteken több szám erejéig. Akkor határoztam el, hogy ez lesz a hivatásom.

Levente végül ezüstérmes lett az idei Virtuózok hazai elődöntőjében, s szerinte az, hogy egy nemzetközi műsorban mutathatta meg a tehetségét, a karrierje további alakulására igencsak pozitív hatással lehet. – A Virtuózok V4+ felülmúlta az elvárásaimat. Megkaptam mindent, s még annál is többet. Úgy érzem, segített az, hogy külföldi mesterekkel és tehetségekkel is együtt kellett dolgozni, mivel komfortosan érzem magam, hogyha angolul kell beszélnem.

Az ütőhangszerek magyar elődöntős virtuóza nem más, mint Bogáthy Benedek, aki felelevenítette, hogy régebben a nagymamájával sokat nézte a Virtuó­zok előző évadait. A mostani felhívás azonban hirdetésként találta meg, s hirtelen felindulásból jelentkezett a megméretésre, majd az egyik legjobb magyar versenyző lett a mezőnyben. A zenével már korán megismerkedett édesapja jóvoltából, aki hazavitt egy dobfelszerelést, s csupán négy-öt évesen eldőlt Benedek sorsa. A műsor pedig nemcsak maradandó élményeket adott neki, hanem barátokat, szakmai kapcsolatokat is:

– Nagyon sok barátra leltem a Virtuózokban. Van olyan is, akivel rendszeresen tartjuk a kapcsolatot.

Karrierje szempontjából fontos állomás a tehetségkutató, de hozzátette, külön öröm neki, hogy általa az ütős hangszereket is jobban megismerhették a nézők szerte a világban. Több dicsérő szót, kritikát is magával visz a közönségtől, a mentoroktól és a pályatársaktól.

– Sosem fogom például azt elfelejteni, amikor Miklósa Erika az elődöntőben azt mondta, hogy méltón képviseltem az országot – emlékezett vissza Bogáthy Benedek, ahogy fogalmazott, erre a „hidegrázós” pillanatra.

Nekem a zene mindig örömöt okoz, és ezt az örömöt akarom másoknak is átadni a zongorajátékommal, s nekem ez sokat jelent

– mondta Dávid Roland Mózes zongoravirtuóz, a visegrádi Virtuózok magyar győztese, aki az idén a Hungaroringen, a Magyar Nagydíjon Rost Andreával közösen adhatta elő a Himnuszt, jövő márciusban pedig Plácido Domingóval fog fellépni a budapesti MVM Dome-ban. Az erdélyi születésű Roland néhány éves volt, amikor családja felfigyelt rendkívüli zenei tehetségére, hiszen a rádióban hallott dalokat próbálta meg egyedül, hallás után lejátszani.

– Beszélni ugyan még nem tudtam, de már dúdoltam és énekeltem a dalokat – tette hozzá. Mint elmondta, kalandos volt a műsorba való jelentkezése is, hiszen

a felhívás nagymamája levelezőfiókjába érkezett meg, aki megmutatta a családnak az üzenetet.

Tanárával, Laskay Edittel végül az indulás mellett döntöttek. Roland kiemelte, nehéz felkészülni egy ilyen kaliberű tehetségkutatóra: – A Virtuó­zok nagyon összetett műsor, és nem lehet úgy felkészülni rá, mint egy átlagos versenyre. Itt nemcsak pár száz ember előtt kell zenélni, hanem több millió előtt, s ráadásul mindez kiegészül egy nemzetközi zsűrivel. A műsor alatt nagyon jó tanácsokat kaptam, s ezeket próbálom beépíteni, legyen szó a zenéről, a zongorajátékomról vagy akár az életről.