Kárpátalján járt az Országos Széchényi Könyvtár küldöttsége

Rózsa Dávid, a nemzeti könyvtár főigazgatója elsőként a határ innenső oldalán, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által fenntartott Beregsurányi Segítségpontban adott át könyveket, ahol Schumicky Mária, a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat önkénteskoordinátora csatlakozott a küldöttséghez.

A Munkácstól néhány kilométerre lévő szolyvai református templomban kialakított menekültközpontban Grexa Liliána ukrán nemzetiségi szószóló vezetésével a Ribizli-kötetek és írószerek mellett tartós élelmiszereket is osztott a küldöttség a belső-ukrajnai menekült gyermekek, édesanyák és nagyszülők számára.

A nemzeti könyvtár kiemelt feladata a határon túli könyvtárak segítése. Beregszászon három kiemelt magyar könyvtárat is meglátogattak. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola könyvtárának főiskolai tankönyveket és folyóiratokat ajándékoztak, illetve Rózsa Dávid közös projektek lehetőségéről beszélt a könyvtár vezetőjével, Szamborovszkyné Nagy Ibolyával. A Kárpátaljai Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke, Varga Éva által igazgatott Beregszászi Központi Könyvtárba is több száz Ribizli-kötet és magyar nyelvű szép- és szakirodalmi könyv került, és a program zárásaként a Bendász István Görögkatolikus Könyvtár és Levéltárral eddig is élő kapcsolat bővítéséről egyeztetett Rózsa Dávid a könyvtár vezetőjével, Marosi Istvánnal.

Borítókép: Adomány (Fotó: OSZK)