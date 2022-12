„Nincs módunkban kitérni a hűség elől” – Lezárult a Tamási Áron-emlékév

– A fiatalok bevonását az egyik legfontosabb feladatunknak tartottuk. Ezért is hirdettünk meg az év első felében irodalmi vetélkedőt, illusztrációs pályázatot, telefonos prózamondó versenyt a világ magyarsága számára.

Tamási élete a magyar sors minden szegmensére példa, hiszen székely magyarként élt kisebbségben, élt Magyarországon, megtapasztalta, milyen Amerikában magyarnak lenni, úgyhogy bátran elmondhatjuk, hogy ő a világ magyarságáé, ezért is igyekeztünk mindenkit megszólítani a programokkal

– magyarázta A. Szabó Magda.

– Nagyszerűen sikerültek a vetélkedők, az irodalmi versenyen a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium csapatai taroltak, illusztrációs pályázati felhívásunkra is remek alkotások érkeztek az író műveihez. A prózamondó versenyen feltűnt két tüneményes testvér Kanadából, akik ugyan már kint születtek, de az édesanyjuknak fontos volt, hogy elsajátítsák a magyar kultúrát. Ezek mind-mind csodálatos élmények voltak – mesélte a közhasznú alapítvány vezetője. – A Nemzeti Színház nagyon fontos partnerünk volt ebben az emlékévben, hiszen már akkor, amikor Potápi Árpád János meghirdette Marosvásárhelyen, január 22-én, a teátrum színpadát ellepték a fiatalok, akik az Ádámok és Évák ünnepén Tamási Áron darabjaiból adtak elő jeleneteket. Közülük a legjobbakat Gyulán is vendégül láttuk a Tamási Áron-napokon. Külön öröm volt számunkra, hogy az író egykori iskolájában, a már említett székelyudvarhelyi gimnáziumban az emlékévnek köszönhetően támadt fel újra a diákszínjátszás. Megvalósítottunk emellett egy kerítéskiállítást a Magyar Művészeti Akadémiával közösen, amit az Andrássy úton láthattak az érdeklődők egészen a múlt hétig, a tablók másolatai pedig bejárták a Kárpát-medencét, bemutatkoztak Csíksomlyón, Tusványoson, a csíkcsomortáni verstáborban, Ausztriában, a Délvidéken, de Székelyudvarhelyen ma is mindennap elmennek előttük az ott élők, és természetesen ott vannak a szülőfaluban, Farkaslakán is.

Ha számokban akarnám kifejezni, legalább kétszázezren látták ezeket a tablókat. A gyulai fesztivált említettem, itt öt előadás mutatkozott be az író műveiből.

Ősszel öt újabb színházi bemutató is megszületett, több a határon túl, közülük egy például Kolozsváron, ahová Tamási annak idején az első drámáját küldte. Kilyén Ilka színművésznő és lánya, Ritziu Ilka-Krisztina létrehoztak egy előadást Tündökletes világ címmel, amely az író gyermekkoráról szól. Kincses Elemér rendezésében ez a kis kamaraprodukció útnak indult a diaszpóra magyarságához, eddig nyolc helyen játszották a világban, Svédországtól Amerikáig. Szeptemberben gyönyörű születésnapi ünnepséget tartottunk Farkaslakán, a szülőháznál. Készült egy igazi kuriózumokat tartalmazó Tamási-emlékszám a Hitel folyóiratban, és megszületett több mint nyolcvan év után az Ábel-trilógia új, illusztrált kiadása, Szilágyi Varga Zoltán nagyszerű grafikáival – sorolta az emlékév eseményeit A. Szabó Magda.