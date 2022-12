Western-legenda Szegeden

Ahogyan a legtöbb országban virágzik a hagyományőrző mozgalom, s ahogy a történelem iránt érdeklődők más-más korszakot választanak kedvencüknek, természetesen az Egyesült Államokban is megvannak a különféle tradíciókért rajongó csoportok. Természetesen a legnagyobb ereje a western-hagyományoknak van, hiszen filmek, könyvek, képregények tízezrei dolgozták föl a vadnyugat történetét.

Persze a mozi és a történelmi valóság nagyon különbözik egymástól. Egyebek között erre is rámutat Cowboy Mike elismert western-kutató, aki három évtizedig Texas legnagyobb történelmi múzeumában dolgozott, jelenleg pedig az oklahomai Cowboy and Western Heritage Museum munkatársa. Több mint 150 kiállítást rendezett a western történelemről, művészetről, kultúráról és tíz dokumentumfilmben szerepelt az Egyesült Államokban és Németországban. Óriási elismerés számára, hogy 2021-ben felvették a Kansas Cowboy Hall of Fame-be (a Kansasi Cowboy Hírességek Csarnokába) cowboy történészként. Szívesen ölt maga is cowboy ruhát és népszerűsíti a vadnyugati életérzést Amerika-szerte.



A szegedi kiállítás cowboy-témájú relikviái abból az oklahomai múzeumból érkeztek, ahol Cowboy Mike végzi kurátori és kutatói tevékenységét. A tárlatvezetés során a résztvevők a szakértővel együtt járhatják körbe a kiállítást, megismerve ezt az izgalmas világot.

Borítókép: Cowboy Mike csak látszólag cowboy. Valójában muzeológus (Fotó: Móra Ferenc Múzeum)