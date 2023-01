Bűnmegelőző művészet

Az Art-Ravaló projektben a fiatalok kilenc hónapig felnőttképzésben regisztrált művészeti és pályaorientációs képzésben vesznek részt. A művészeti tevékenységen keresztül személyiségfejlesztésre, hosszabb távon pedig a pozitív jövő- és énkép kialakítására nyílik mód, ami elősegíti a társadalmi beilleszkedést és a későbbi sikeres munkavállalást is. A program része színházművészeti képzés, életvezetési tanácsadás, élménypedagógiai műhelyek, valamint sor kerül a fiatalok gazdasági alapismereteinek fejlesztésére, egyéni pályaorientációs tanácsadó programra és személyre szabott coachingra is. Fontosak a kortárs csoporttal való rendszeres találkozások és a kulturális horizont tágítása színház- és múzeumlátogatásokon keresztül. A fiatalok ingyenes szállást, ellátást és helyi közlekedési bérletet kapnak, valamint pályaválasztásukat segítő felnőttképzési tanfolyamokon vehetnek részt, és három hónapig tartó munkahelyi tapasztalatokat is szereznek szakmai gyakorlat formájában. A projektben való részvétel ingyenes.

Az Art-Ravaló ezzel a videóval érkezett a nemzetközi konferenciára

Állami gondoskodásból érkező fiatalokkal dolgozunk, akik sok esetben családban nőttek fel, tehát nevelőszülők gondoskodásával, de sokszor mire hozzánk elkerülnek, már akár 10-15 családot megjártak. Mi gyakran az utolsó lépés és egyben az első lépés is vagyunk a számukra. De nemcsak ezeket a fiatalokat vesszük fel, számtalanszor nagyon szép nevelői hátterű, állami gondoskodásból érkező fiatalok is vannak nálunk. Komplex csoportot építünk minden évben, akik nagyon jól kiegészítik egymást. Idén is van olyan nálunk, aki két-három letöltendőből érkezett hozzánk, korábban volt olyan, aki emberkereskedelemnek volt kiszolgáltatottja vagy prostitúcióból érkezett. Hatalmas elismerés ez a díj mindannyiunk számára, akik részt veszünk az Art-Ravalóban

– nyilatkozta a megtisztelő elismerés kapcsán Schermann Márta, az Art-Ravaló szakmai vezetője

Az Art-Ravalóról bővebben itt olvashatnak.

Borítókép: Jelenet a színházművészeti foglalkozások egyikéből (Forrás: Artravaló.com)