Együttműködés az értékek mentén

Házi Katalin, a Magyar Nemzeti ­Múzeum (MNM) közönségkapcsolati és múzeu­mi értékközvetítésért felelős igazgatója a szerdai sajtóbeszélgetésen elmondta: az esemény egyik célja, hogy a ­múzeum a közeljövőben szorosabban együttműködjön az utazási irodákkal és az idegenvezetőkkel. Kósa Margó, a múzeum főigazgató-helyettese szerint a Nemzeti Múzeumot az elmúlt években a szervezett turistacsoportok elkerülték. Felhívta a figyelmet, hogy a múzeum egy nyitott intézmény, és olyan értékeket közvetít, amelyet a külföldi és a belföldi turistáknak is érdemes megmutatni: a látogatók színvonalas kiállításokkal találkozhatnak, a rengeteg műkincs pedig arra ad lehetőséget, hogy mindig legyen egy-egy megújuló tárlat is.

Az év minden időszakában láthatnak nálunk újabb és újabb érdekességeket. Nem fogunk csalódást okozni, hiszen a szolgáltatásokat is fejlesztettük

– hangsúlyozta a főigazgató-helyettes. Hozzátette, hogy újra kinyitott a múzeumshop, megújult a kávéház, továbbra is üzemel a büfé és a múzeumkertben található Auguszt cukrászda. Minden téren törekszenek a nyitottságra, így akár jegyvásárlás nélkül is el lehet tölteni időt a múzeumban.

– A Magyar Nemzeti Múzeum és a Magyar Idegenvezetők Egyesülete stratégiai együttműködést kötött, a múzeum az idegenvezetőket partnernek tekinti, és szakmai ügyekben közösen lépnek fel – tájékoztatott Kósa Margó. Ezen stratégiai együttműködés szerint az egyesület tagjai ingyenesen látogathatják a múzeumot, és közös képzést is tartanak a múzeum állandó kiállítási útvonalairól. Sőt aki sikeres záróvizsgát tesz, az utána saját csoportokat vezethet ezeken a tárlatokon.

Egy különleges programmal is bővül az MNM kínálata: a VIP-programmal, vagyis egy exkluzív vacsorával összekötött rövid, 45-50 perces tárlatvezetéssel. A Top 10 és Top 5 elnevezésű, úgynevezett rövid tárlatvezetések kitűnően alkalmasak arra, hogy viszonylag rövid idő alatt a múzeum legértékesebb kincseit be lehessen mutatni.

Borítókép: Pillanatkép a sajtótájékoztatóról (Forrás: MNM)