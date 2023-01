Ember nélküli világ

A galéria művészeti vezetője úgy fogalmazott: jellemző ez a jelenünkre, ahol nem tudjuk, hol ér véget a virtuá­lis valóság s hol kezdődik a valós tér. Erről így ír a meghívóban: „Várady bravúrosan megfestett műveivel rámutat, hogy bizonytalan világunkban az érzékelés mindig viszonylagos. A dezorientáció, az irányvesztettség P. Sloterdijk német filozófus szerint napjaink egyik fő jellemzője, mely a dolgok és viszonyok átláthatatlanságát eredményezi.”

– Ezekre a súlyos problémákra hívja fel a figyelmünket Várady Róbert. Amíg az ő képein nincsen narráció, addig Herman Levente ember nélküli tájában is szerepel történés – jegyezte meg a galéria művészeti vezetője, majd elárulta az alkotóról, hogy az élesdi művésztelep egyik alapítója, s kettős világ – a valóságos és a transzcendens – jelenik meg alkotásaiban.

A legsivárabb tájban, a legkétségbeesettebb szituációban is elhelyez valami motívumot, ami elemeli a kompozíciót a valóságtól

– fejtette ki a művészettörténész. Hozzátette, hogy legújabb sorozatán magával ragadó havas tájak jelennek meg, zömében emberek nélkül, mintha filmrészleteket látnánk, ahol valami történik a képen kívül, s a szereplő felbukkan a következő pillanatban.



Herman Levente képei mellett Légrádi Gergely író szövegeit olvashatjuk.

Mint például: „ahogy festők álmodnak / úgy álmodtak ők is világot / maguknak / fénnyel / kerttel / kenyérrel és borral.”

A festőművész koronavírus-járvány alatt készült munkáit tavaly nyáron mutatta be a Várfok Galéria. Akkor az érvényben lévő egészségügyi előírások nehezítette körülmények között. Azokat az időket így idézte Herman Levente a lapunknak adott interjúban: – A pandémia alatt szerencsére fellendült a műtárgy-kereskedelem, így nekem is megnövekedtek az eladásaim. Itthon, Erdélyben szinte egyáltalán nem ismernek. Budapesten kétévente vannak egyéni kiállításaim, azok mellett pedig csoportosokon szintén részt veszek.



A Várfok Galéria két kiállítása február 18-ig várja az érdeklődőket.

Borítókép: Várady Róbert művei (Fotó: Mirkó István)