Patinás üvegkülönlegességek árverése

A Velencéhez és a lagúnákhoz szorosan kötődő Murano története 1291-ben kezdődött, amikor a még főként faépületekből álló Velencében az állandó tűzveszély miatt sok üveggyártó telephelyét a Velence partjainál fekvő kis szigetre helyezte át.

Velence és Murano az üveggyártás a rómaiak óta meglévő hagyományra építkezett, a muranói üvegművészek és céhek pedig a több évszázadon át monopóliumuk nyomán váltak híressé. Antonio Da Ros is velencei volt, aki 1958-ban kezdte el együttműködését az Ars Cenedese Murano üveggyárral, ahol tervezői munkássága kibontakozhatott. Rózsaszín üvegvázája a vidám fűzöld üvegrátétekkel az 1980- as évekből származik, és scavo üvegtechnikával készült. Ezek a savmaratott felületek antik megjelenést kölcsönöztek a tárgynak, mivel a scavo-bevonat a régészeti maradványokra próbált hasonlítani: a még forró üvegre sókat és oxidálószerek szórtak, ezért a felületük rusztikusan durva tapintású lett. Da Ros egyébként többször részt vett a Velencei Biennálén is, ahol az 1962-es Fish bemutatása hozta el a világhírt: ez egy üveghalba rejtett másik hal volt, ahol a sötét rózsaszín második hal egyben a hal farkát, illetve a szobor formáját is kiadta.

