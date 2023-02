A temesvári Hunyadi-kastély felújítása is szerepel a Temesvár Európa kulturális fővárosa 2023 programszervezőinek céljai között. Erről Alin Nica, a Temes megyei önkormányzat elnöke beszélt a rendezvénysorozat nyitónapján tartott nemzetközi sajtótájékoztatón. Az elöljáró emlékeztetett arra, hogy a Hunyadi-kastély Temesvár legrégebbi épülete, rehabilitálását az 1990-es évek eleje óta tervezik.

Alin Nica elmondta azt is, hogy a romos állapotba került rezidencia megmentésére létezett már egy projekt, amelyet az Európai Unió finanszírozott volna, de a tervek nem valósultak meg. Újabban a megyei testület célja az, hogy minél több vissza nem térítendő támogatást szerezzen a Hunyadi-kastély felújítására. Az elnyert összeget az önkormányzat saját forrásból egészítené ki, de hiteleket is felvenne.



A temesvári Hunyadi-kastély felújítását a Temesvár Európa kulturális fővárosa 2023 nyitónapján jelentették be. Fotó: Dominik Fritz/Facebook

A Temes megyei önkormányzat elnöke a Temesvár Európa kulturális fővárosa 2023 program megnyitóján kitért arra is, hogy van egy konfliktusuk a román kulturális minisztériummal, amely akadályozza elképzeléseik mielőbbi megvalósítását, hiszen le szeretnék fedni a műemlék épület belső udvarát, a szaktárca azonban ezt nem hajlandó engedélyezni.



A nemzetközi sajtótájékoztatón elhangzott: a temesvári Hunyadi-kastély felújítása a Magyarország–Románia határokon átnyúló, úgynevezett interregionális együttműködési programnak is része. Ebben a keretben tízmillió euró áll a partnerek rendelkezésére. Összehasonlításképp Alin Nica megjegyezte, a teljes projekt költsége negyvenmillió euró. A felújítási munkálatokat ősszel indítanák el a közbeszerzési pályázatok meghirdetésével.



A Hunyadi-kastély, ahonnan Károly Róbert magyar király hétszáz éve vonta vissza udvartartását és ahonnan Hunyadi János elindította törökverő magyar seregeit, sok évtizeden át volt a Temes megyei múzeum székháza. Mivel megsüllyedt és a falai megrepedtek, az 1990-es években lezárták, azóta üresen áll. A Temesvár Európa kulturális fővárosa 2023 rendezvénysorozat keretében, az év második felében azonban megnyitják a látogatók előtt az egyik szárnyát, valamint a belső udvarát, közölte Alin Nica önkormányzati elnök.

A sajtótájékoztatón a magyar–román kapcsolatokról nem esett szó, de újságírói felvetésre a projektgazdák példásnak nevezték a temesvári művészeti múzeum és az újvidéki múzeum közti együttműködést, amely kiállításcseréket eredményezett. Európa kulturális fővárosának tervezett eseményeiről lapunkban már többször írtunk, hangsúlyozva, hogy ezeken a magyar közösség képviselete minimális, minden várakozást alulmúl. Mint ismert, a bánsági Temesvár Veszprém és a görögországi Elefszína mellett viseli idén az Európa kulturális fővárosa címet.

Borítókép: A temesvári Hunyadi-kastély az 1990-es évek óta üresen áll (Forrás: Facebook)