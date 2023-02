Kiderült, mikor pótolja be Tom Jones az elmaradt budapesti koncertjét

Tavaly nyári koncertjének elkerülhetetlen halasztását követően Sir Tom Jones alig várja, hogy július 1-jén visszatérjen Budapestre Ages & Stages című új turnéjával – közölte a szervező Live Nation.

A walesi énekes, Tom Jones a világ egyik legnépszerűbb előadója. Időtlen slágereivel, tehetségével és karizmájával ragadja meg a közönséget. Hat évtizede tartó karrierjével minden idők egyik legsikeresebb énekese, aki több mint százmillió lemezt adott el – méltatják az előadót a szervező oldalán.

Tom Jones világslágerei között megemlítik az It’s Not Unusual-t, a What’s New Pussycat?-et, a Delilah-t és a Green, Green Grass of Home-ot, és kitérnek dinamikus színpadi előadásaira is. Kiemelik: mindig rendkívül széles zenei skálán mozgott, az elmúlt évtizedekben rengeteg előadóval dolgozott együtt Stevie Wondertől és Aretha Franklintől Van Morrisonig, Dolly Partonig, az Art Of Noise-ig és Ed Sheeranig.

A budapesti koncertre korábban megvásárolt jegyek automatikusan érvényesek a most meghirdetett új dátumra.

Ha az új időpont nem megfelelő, a belépőjegyek visszaváltására 2023. március 30-án éjfélig van lehetőség.

Borítókép: Tom Jones a 2019-es Stagecoach countryzene-fesztiválon (Fotó: MTI/EPA/Etienne Laurent)