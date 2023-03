Bemutatkoznak a jövő színművészei

A díjnyertes előadást idén is szakmai zsűri választja ki. Az egyhetes fesztivál kísérőprogramokban is bővelkedik: minden nap szakmai beszélgetéssel zárul majd Tóth Kata, a Kecskeméti Nemzeti Színház dramaturgja vezetésével, illetve két workshopot is szerveznek a rendezvényen résztvevő hallgatóknak.