Tizenegyszeres áron kelt el egy 18. századi akvarell

Az akvarell különlegessége, hogy az egykor a Csontváry-hagyaték megmentőjeként is ismert Gerlóczy Gedeon építész gyűjteményének a része volt. Akárcsak David Cox XIX. századi angol tájképfestő Tengerpart bárkával című grafikája, amelyre szintén nagy volt az érdeklődés, 160 ezer forintról indult, és jutalékkal együtt 1,375 millió forintért talált gazdára.

Claude Lorrain-jelzéssel: Táj pásztorokkal XVIII. század



Salvador Dalí Unikornis című alkotására is többen licitáltak, végül 350 ezer forintért kelt el. Az aukción jól szerepeltek a klasszikus rézkarcművészek. Maurer Dóra és Gross Arnold összes tétele elkelt, nemritkán háromszoros vagy négyszeres áron. Patkó Károly Árkádiai jelenet című, 1922-ben készült rézkarca 40 ezer forintól indult és 170 ezer forinton állt meg a licit. A női művészek sorához csatlakozva Keserü Ilona is kiemelt figyelmet kapott: Több oldalról nézhető című szitanyomata 360 ezer forintól indult, és jutalékkal együtt egymillió forint felett talált gazdára. Kernstok Károly Férfiakt című grafikája is szépen szerepelt, megnyolcszorozta induló árát. Czóbel Béla most árverésre bocsátott tételei közül a legnagyobb érdeklődést a Csendélet című plakát kapta, mely 24 ezer forintól indult, majd végül 175 ezer forintnál zárult le a licitálás. Perlrott Csaba Vilmos munkái már korábban is jól szerepeltek a grafikai aukciókon, most Női akt című, tussal készült alkotása kelt el a kikiáltási ár ötszörösén. A májusi 81. Művészeti Aukción egy muzeális jelentőségű olajfestményével visszatérő Kondor Béla Velencei Slágerbiennálé című rézkarca jutalékkal együtt 350 ezer forintért kelt el.

Maurer Dóra: Textilüzem



A műfajban rejlő, sok szempontból még kiaknázatlan lehetőségeket jól illusztrálja, hogy sok a magas szorzó és az alacsonyabb áron kínált tételekre mutatkozó igény is folyamatosan nő. Az est egyik legérdekesebb tapasztalata az online jelenlét erősödése volt. Az eladott alkotások közel felére elektronikus úton érkezett az ajánlat.

Borítókép: Salvador Dalí Unikornis című képe (Forrás: BÁV)