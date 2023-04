A Jazzfest Budapesten 23 ország zenészei lépnek fel

Sok zenei rendezvényen jártam pályafutásom során, és azt láttam, hogy minden városnak van jazzfesztiválja, ezért is fontos, hogy tavaly Budapesten újraindult egy ilyen koncertsorozat, a főváros és a muzsikusok is megérdemlik ezt – mondta Lukács Miklós cimbalomművész a Jazzfest Budapest keddi budapesti sajtótájékoztatóján. Az idei eseménysorozatnak tíz helyszín ad otthont; a nyitónapon, április 26-án Lizz Wright amerikai énekesnő ad koncertet az Eiffel Műhelyházban. A programsorozatot egy kurátori csapat állította össze, ebben nemzetközileg jegyzett kiváló magyar jazz-zenészek szerepelnek: Mózes Tamara és Mogyoró Kornél (ők a Mixát Stage fellépőit szervezték), Lukács Miklós (Jedermann), Borbély Mihály (Fonó Budai Zeneház), valamint Oláh Krisztián (IF Kávézó).

Avishai Cohen, a Jazzfest Budapest egyik fellépője (Forrás: Wikipedia)



Már Budapestnek is van dzsesszfesztiválja

A dzsessz összeköti az embereket, generációkon és gondolkodásmódon túl. Csak az számít, mit tudunk együtt létrehozni

– szögezte le a szaxofonos Borbély Mihály. Lesznek koncertek a Zeneakadémián, az Erkel Színházban, az Eiffel Műhelyházban, az Olasz Intézetben, április 30-án pedig a nemzetközi jazznap alkalmából a Madách téren bő fél napon át szól a dzsessz. „Az Olasz Intézet mellett a Cseh Centrum is beállt a fesztivál mögé, mindketten saját költségen hoznak el zenekarokat a Jazzfestre, ami komoly segítség számunkra. Összességében nagyon erős a rendezvény kínálata, a világon bárhol megállná a helyét” – fogalmazott Kleb Attila, a Jazzfest Budapest alapítója.



Az idei felhozatalból kiemelte az arab klasszikus zene mesterét, az oudon játszó Anouar Brahemet, aki kvartettjével május 5-én lép fel a Zeneakadémián, Avishai Cohent, a világhírű izraeli bőgőst, aki triójával május 9-én az Erkel Színházban ad koncertet, valamint a brazil mester, Antonio Carlos Jobim előtt tisztelgő amerikai énekesnőt, Stacey Kentet, aki a Danubia Zenekarral május 17-én a fesztivál záróeseményén játszik ugyanott.

Gáspár Máté, a BTF programigazgatója arról beszélt a sajtótájékoztatón, hogy az április 20-án kezdődő Budapesti Tavaszi Fesztiválon a sokszínűséget, az együttműködés szükségességét szeretnék bemutatni. Hozzátette: a Jazzfest azért is fontos, mert a hagyományos formátumok mellett április 30-án a nemzetközi jazznap szabadtéri eseménye is bekerült a rendezvénysorozat programjába, amelyet streamelni is fognak.



Ezen az eseményen, a Madách téri gálán színpadra lép a Sárik Péter Trió, a Nagy János Trio, a Balkan Union, a Horváth Szabolcs Quartet, a nap befejezéseként pedig egy alkalmi All Star zenekar játszik.

Borítókép: Lizz Wright (Forrás: Wikipedia)