Augusztusban újra Paloznaki Jazzpiknik

A festői szépségű balatoni településen a fűben ülős pikniktől a klubhangulaton át a nagykoncertig, a jó boroktól a fantasztikus zenéig minden együtt lesz a 11. Paloznaki Jazzpikniken, amely a tömegfesztiválok mellett kínál alternatívát a Balatonon. A legjobb hazai és nemzetközi előadók mellé fontos a minőségi gasztronómia, a helyi termelők jelenléte és a fenntarthatóságra való odafigyelés.

Sárközi Dina és Horváth Botond adott elő néhány számot a jazzpiknik sajtótájékoztatóján. Fotó: Tihanyi Károly

A hazai jazz jeles művészeivel is találkozhatunk

Sárközi Dina és Horváth Botond, a Sárközi Dina Quintetként is ismert Parvaro zenekarból adott elő néhány számot a sajtótájékoztató elején, az áprilisi belvárosi délelőttbe varázsolva a paloznaki hangulatot. Velük is találkozhatunk augusztusban Paloznakon. Kiemelték a péntek este fellépő pop-funk-jazz fusion alapú zenét játszó svéd trió, a Dirty Loops koncertjét. 2011-ben robbant be a zenei világba a három svéd fiatal zenész, amikor feltöltötték a YouTube-ra sajátos Lady Gaga-feldolgozásukat. A 2017-ben elhunyt Fábián Julinak emléket állító színpadon a hazai jazz jeles művészeivel találkozhatunk. A 11. Paloznaki Jazzpikniken többek között fellép a Barabás Lőrinc Quartet, a Sena Dagadub, a Random Trip x 7s presents Vibe Changers x Vavra Bence, a Vanavan, vagy az ODD ID. A további két kisebb színpadon a jazz és társműfajainak jeles képviselői varázsolják el a fesztiválozókat. Az előző évek gyakorlatának megfelelően a jazzpiknik szervezői az idei évben is kiemelt hangsúlyt helyeznek a tehetséggondozásra. A Hangfoglaló Program keretén belül a Zorka és Richard Zalai lép fel a fesztiválon. Idén nyáron egy különleges produkció: a Superar is Paloznakra látogat. A Superar képzett zenészek segítségével biztosít ingyenes művészeti képzést és a kulturális életben való aktív részvételt hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok számára.

Hangsúlyt fektetnek az adományozásra és támogatásra

– A jazzpiknik elmúlt 10 évében olyan sok szeretetet és támogatást kaptunk a közönségtől, a fellépőktől és a közreműködőktől, hogy szeretnénk a következő időszakban ez a sok jót viszonozni – nyilatkozta Valde Orsolya. – Köszönetet és hálát érzünk, és szeretnénk ezt visszatölteni; társadalmi célokra fordítani az idei piknik bevételének egy részét. Minden évben van ilyen törekvésünk, de idén még kiemeltebb hangsúlyt fektetünk az adományozásra és támogatásra – mondta a fesztiváligazgató. Idén folytatódik az Együtt az Autistákért Alapítvánnyal való együttműködésük, útjára indult az alapítvány SütiKék elnevezésű, edukatív és egyben adománygyűjtő kezdeményezése, amelynek célja az autista fiatalok támogatása mellett az autizmussal kapcsolatos tabuk ledöntése.