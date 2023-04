A magyar és az európai kultúra kincsei a Müpa új évadában

A sajtótájékoztató a Magyar Nemzeti Táncegyüttes fergeteges táncával kezdődött, majd Káel Csaba vezérigazgató köszöntötte a résztvevőket. Elmondta, hogy az elmúlt évek folyamatos változásai a nemzetközi és magyar művészeti szcéna szereplőit is számos új feladat elé állították, sosem látott kreativitásra ösztönözve a kulturális intézményeket, annak érdekében, hogy az elvárt és megszokott színvonalon szolgálják ki közönségüket.

Káel Csaba és Kosztolánczy Gábor a Müpa évadbejelentő sajtótájékoztatóján. Fotó: Bach Máté

A Müpa egy olyan tér, ahol inspiráló élményekkel gazdagodhatunk

– Most mindennél fontosabb, hogy mindenki számára legyen egy olyan békés sziget, ahol nyugalomra lelhet, egy olyan közösség, amelyből erőt meríthet, egy olyan tér, ahol – fogalmazott Káel Csaba. – Fontos feladatunk, hogy minden erőnkkel éltessük a múzsákat, hogy a hozzánk érkezők feltöltődhessenek, kikapcsolódhassanak. Kosztolánczy Gábor, a Müpa vezérigazgató-helyettese hozzátette, hogy megismerve a megváltozott nézői szokásokat, a Müpa bővítette és folyamatosan bővíti online közvetítéseinek számát, illetve bevezette a dinamikus jegyárazást. – A hozzánk látogatók jelentős részének a hosszú távú elköteleződés jelenleg terhet jelentene, ezért idén flexibilis rendszerben tesszük elérhetővé az előadásokra szóló jegyeinket. Az évadot pedig a könnyebb tervezhetőség érdekében decemberig hirdetjük meg, és szeptemberben mutatjuk be a 2024-es műsorunkat – ismertette az újdonságokat Kosztolánczy Gábor. Hozzátette, hogy a globális és a közvetlen környezetben végbemenő változások arra ösztönözték a Müpát, hogy a hazai kulturális intézmények közül elsőként elkészítse fenntarthatósági stratégiáját.

Kulturális fenntarthatóság

Majd Káel Csaba beszélt a kulturális fenntarthatóságról, amelynek kulcsa, hogy milyen kulturális környezetet hagynak a következő generációkra. Ennek keretében és a bartóki gondolatot továbbéltetve igyekeznek feltárni és kortárs nyelven továbbadni a magyar és az európai kultúra kincseit. – A Müpa programjainak mintegy harmada már most is közvetlenül a gyerekeket és a fiatalokat szólítja meg, de az intézmény a fiatal előadókra is figyelmet fordít, többek között a Rising Stars sorozaton keresztül – hangsúlyozta a vezérigazgató.

A hagyományokhoz híven a Müpa idén is megnevezte az évad művészeit. Az évad együttesének választották a Magyar Nemzeti Táncegyüttest, amely két izgalmas premierre is készül. A Kossuth-díjas Zsuráfszky Zoltán és Zs. Vincze Zsuzsa csapata előbb Eredics Benjamin a Bartók-tavaszon debütált zeneművére, A koppányi aga testamentumát feldolgozó Végvárak, vitézekre készített koreográfiáját mutatja be, majd a forradalmár költő, Petőfi Sándor életét viszik tánclépésben színpadra. A táncegyüttes egyik közkedvelt előadása, A hűtlen feleség is visszatér a Müpába. A 2023/24-es évad zeneszerzője lett a hatalmas életművel rendelkező, nemzetközileg elismert és sikeres erdélyi zeneszerző, Orbán György. Kamarazenei darabjait és oratóriumait méltatlanul keveset hallani a modern kor koncerttermeiben, ezen igyekszik változtatni most a Müpa, művei kiemelt figyelmet kapnak az új szezon programjában. Feledi János többek közt a Missa Duodecima és a Teremtett világ ritmusaira koreografálta új darabját, míg mindenszentek napján az „év komolyzenei műve” kategóriában Artisjus-díjat nyert Requiemje csendül fel a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának előadásában.

A vezérigazgató elmondta, hogy számos visszatérő világsztárt is köszönthet az intézmény közönsége. Kiemelte, hogy a klasszikus zenei koncertek mellett jazz- és világzenei programokkal, filmvetítésekkel is várják az érdeklődőket. Folytatódnak a Müpa népszerű irodalmi sorozatai, a Literárium és a Vers-estek. Visszatérnek a kiemelkedő népszerűségnek örvendő tánc- és újcirkusz-produkciók, így ismét a színpadon lesznek a Győri Balett, a Badora Dance Company és a Pécsi Balett sikerdarabjai, valamint a Recirquel látványos cirque danse előadása is.

Borítókép: A Magyar Nemzeti táncegyüttes a Müpa színpadán (Fotó: Bach Máté)