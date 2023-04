Baszkok, svédek, ukránok

A kórusversenyek után rendezik meg az Európai Kórusmuzsika nagydíját, amelyért a korábbi városi versenyek legjobbjai versengenek. Most az elmúlt két év nagydíjasainak versenyét rendezi meg a debreceni Kodály Filharmónia.

A kórusünnep este április 29-én, hat órakor kezdődik a debreceni Kölcsey Központ nagytermében, amely nemrég nyitott meg a téli energiatakarékossági bezárás után. A három nagydíjas kórus, amely most egymással is összeméri tudását: a Baszk Ifjúsági Vegyeskar Baszkföldről, az En Kör (Egy Kórus) Svédországból és a Sophia Kamarakórus Ukrajnából.

A Baszk Ifjúsági Vegyeskar Fotó: Inigo Royo



Az elsőt a Baszk Kórusszövetség hozta létre 2016-ban, negyven énekessel. 2021-ben az arezzói, majd a tolosai verseny nagydíját érték el. Tavaly nálunk szerepeltek, a nyíregyházi Cantemus fesztiválon. A svédek szintén 2016-ban alakultak meg egy projekt részeként, amely összetett kórusművek kis együttesben történő előadására irányult, úgy, hogy minden egyes énekest – akár egy szólistát – teljes értékűen bevonjanak az előadásba. Ők 2019-ben az Adria gyöngye nemzetközi kórusversenyen két kategóriát nyertek meg, míg 2022-ben Arezzóban nagydíjasok lettek.

A Sophia Kamarakórus



Az ukrajnai együttest 2007-ben Ivan Bogdanov hozta létre, régi zenei művek történelmileg hiteles tolmácsolására. 2010 végén Olekszij Samritszkij vette át az együttes irányítását. 2012 óta rendszeresen indul versenyeken Európa-szerte, számos díjat elnyerve. 2022-ben Tolosában a kórusverseny nagydíjával zárták az évet.

Az öttagú zsűrit csupa kóruszenei kiválóság alkotja az európai régióból, közöttük a magyar Erdei Péter, Liszt- és Bartók–Pásztory-díjas karnagy, érdemes és kiváló művész, valamint Peter Broadbent, Nagy-Britannia egyik vezető karmestere, Pro Cultura Hungarica díjjal kitüntetett művész.

A kivételes estre helyre szóló jegyek válthatók.

Borítókép: A svéd En Kör kórus tagjai (Forrás: Facebook)