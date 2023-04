III. Richárd elégtétele púpossága miatt

"York napsütése rosszkedvünk telét / Tündöklő nyárrá változtatta át. / Családunkról már elvonult a köd / S alámerült az óceán szívébe. / Most homlokunkon győztes koszorú, / Diadalemlék csorba fegyverünk, / Vad riadónkból víg vacsora lett / És édes dallam szörnyű indulónkból." – aki meghallja eme sorokat, egészen biztosan tudja, hogy Shakespeare III. Richárd című királydrámájának feldolgozását fogja látni. Április 26-án 18 órától a Tbiliszi Színházi Központ & Liberty Színház mutatja be Avtandil Varszimasvili rendezésében a Mitem keretében a Nemzeti Színházban Shakespeare egyik legérdekesebb és egyben legvisszataszítóbb karakterét. Az angol irodalom legkifinomultabb gonosztevőjének is nevezett király a mai napig a legalantasabb politikai manipuláció metaforája.

III. Richárd Fotó: Mitem

III. Richárd elégtételt vesz azért, mert elbánt vele a sors

Shakespeare színdarabjait az élvezi igazán a színházban, akinek a kisujjában van a cselekményük, mert mindig a részletek kidolgozása adja az előadások sava-borsát. Most is érdemes végiggondolni a nemzeti színházbéli előadás előtt, miről is szól ez a darab. A Nemzeti Színház honlapja így foglalja össze a mű cselekményét. "Edward király öccse, Richárd csúnyának és púposnak született, gyermekkorától királyságról álmodozik, ám tudja, hogy ehhez félre kell állítania testvéreit és azok gyermekeit, így céltudatosan cselszövésbe fog. Hatalmát megszilárdítandó, első lépésként feleségül veszi esküdt ellensége özvegyét, Lady Annát, majd börtönbe záratja saját fivérét, Clarence-t, hogy ott bérgyilkosokkal megölesse. Ezután második fivérén, Edward királyon a sor. Richard őt és feleségét okolja Clarence haláláért, és megöli már haldokló testvérét. Edward után annak kiskorú fia foglalja el Anglia trónját, nagykorúságáig Richárdot nevezik ki gyámnak. Ám Richárd nem éri be ennyivel, mindenáron vágyik a trónra, ezért új cselt eszel ki: megöli Hastings miniszterelnököt, hogy ne akadályozza terve végrehajtásában, majd az egész országban szétkürtölteti követelését, hogy a herceget fosszák meg királyi címétől, és őt, Richárdot nyilvánítsák a trón jogos örökösévé. Richárd elfoglalja hát a trónt, ám a királyságot elnyerve sem leli meg a békét, nem bírja öldöklés nélkül, nyakig gázol a vérben, lételeme a vérontás: lehetséges jövőbeni vetélytársaiként először a hercegeket és a rokonait öli sorra, majd trónra segítői következnek, utánuk hűséges barátja, Lord Buckingham, végül pedig felesége, Lady Anna sorsa pecsételődik meg. Richárd immár mindenkiben ellenséget lát, mindenkire gyanakszik, miközben legnagyobb ellensége a saját lelkiismerete. Addig látogatják naponta a túlvilági szellemek, míg végül megtébolyodik; III. Richárd király a lelkiismeretével vívott csatában esik el. Áldozatai lesznek a gyilkosai."

Borítókép: jelenet a színdarabból (Fotó: Mitem)