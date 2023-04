Tizenkét gesztus a TOBE Galleryben

Fabricius Anna doktori fokozatát médiaművészként 2015-ben szerezte meg a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen. Munkái többek között olyan hazai és külföldi kiállításokon, intézményekben és fotófesztiválokon jelentek meg, mint a budapesti Ludwig Múzeum, a Magyar Nemzeti Galéria, PhotoESPAÑA, Paris Photo, Łódź FOTOFESTIWAL vagy a Museum of Modern and Contemporary Art, Rijeka. Fabricius a kortárs magyarországi képzőművészet egyik legtöbbet utazó, rezidens programokon részt vevő, leginkább mobilis alkotója, aki 2012-ben dolgozott a bécsi MQ21-ben, 2015-ben az RU rezidenseként New Yorkban, majd a 2016-os lengyelországi rezidens tartózkodása után 2018 elejét Tajvanon töltötte. 2021-ben a drezdai Ostrale Biennale magyar rezidens résztvevője volt. Fotósorozatai több magángyűjteményben is megtalálhatók. Művészi gyakorlatában túlnyomórészt a csoport vagy közösség fogalmát, azok felépítését, kialakulását és az egyén szerepét kutatja fotó, videó és szöveges munkáin keresztül. Fabricius Anna jelenleg Budapesten él és dolgozik, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem óraadó tanára, 2021 szeptemberétől a TOBE Gallery képviseli.