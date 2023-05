A Bozsik Yvette Társulat is szerepel a színházi olimpián

A HA DO című butoh-előadást Tadashi Endo Brazília és Németország után Magyarországon mutatta be 2019-ben a Bozsik Yvette Társulat. A közös bemutató egy hároméves együttműködés végeredménye Tadashi Endo és a Bozsik Yvette Társulat között, melyet több intenzív butoh-workshop előzött meg Budapesten – emlékeznek vissza a folyamatra az alkotók. Az elkészült és a színházi olimpia programjában is szereplő előadás pedig nem más, mint a modern kori háborúk szenvedőinek és halottainak mementója.

A produkció premierjét 2019-ben tartotta a társulat (Forrás: Színház.org)

„Hol lelhetnek az emberek igazi otthonra? Talán ott, ahol szeretetet és biztonságot találnak? Ez lehet az oka az egész életünkben tartó folytonos bolyongásnak?” – mondja az előadásról Tadashi Endo világhírű koreográfus, aki az egyik legnagyobb ma élő butoh táncos és koreográfus, mesterei a butoh tánc létrehozói és ikonikus alakjai, Tatsumi Hijikata és Kazuo Ohno voltak.

Az egyfelvonásos, körülbelül hetvenperces produkció korhatár nélkül megtekinthető május 16-án 19 órától a Nemzeti Táncszínházban.

Programok, rekordok, riportok a Kultúrnemzet színházi olimpiai gyűjtőoldalán! Kattintson IDE!



Borítókép: Jelenet a HA DO című előadásból (Forrás: Színház.org)