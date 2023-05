Királyok évada a Nemzeti Színházban

A X. Mitemmel folytatódik ősszel a színházi olimpia

– Június 24-ig teljes kapacitással tombol a színházi olimpia – emelte ki az évadhirdető eseményen legelején Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház vezérigazgatója. Hozzátette, hogy a seregszemle nyáron is folytatódik, méghozzá a szabadtéri játszóhelyeken. Ám szeptembertől visszaveszi a stafétát a budapesti kőszínház, számolva azzal is, hogy a koronavírus-járvány miatt elmaradt a 2014-ben útjára induló Madách Nemzetközi Színházi Találkozó (MITEM), melyet most ősszel bepótolnak. Így X. MITEM-nek köszönhetően egészen október közepéig tart a 10. színházi olimpia. De a nemzetközi fesztiválok szervezése mellett az új évad tervezése és saját produkciók létrehozása sem maradhat el. A Nemzeti Színház rendkívül sokszínű repertoárral működik és ezt tükrözi a 2023/2024-es évadterv is. A Királyok évadában kilenc bemutatóval jelentkezik a színház. A darabokról Vidnyánszky Attila elmondta, hogy egytől egyig az élet és halál, az egyén és a nemzet témák köré szerveződnek.

Újgenerációs Bánk bán, Molnár-darabok és világhírű sztárrendezők



Új generációs Bánk bánnal indul majd a következő kőszínházi szezon, melynek bemutatóját erről az évadról – a színházi olimpia hatalmas programkínálata miatt – tettek át szeptember 10-re – hangsúlyozta Vidnyánszky Attila. – A Nemzeti Színház színpadán a Bánk bán, a Csongor és Tünde és Az ember tragédiája mindig ott kell hogy legyen. Kevés olyan nemzeti színházi évad volt az elmúlt száz évben, ahol ez megtörtént. Nálunk pedig évekig futott mindhárom egyszerre, de most eljutottunk oda, hogy újra kell gondolni ezeket a darabokat – tette hozzá az igazgató.

Molnár Ferenc Egy, kettő, három és Az ibolya című alkotásait Rátóti Zoltán színész-rendező, a teátrum stratégiai igazgatója viszi színpadra, mely egyben a Nemzeti Színház és a Gyulai Várszínház közös előadása.

A Molnár-darabokon Rátóti Zoltán a Színház- és Filmművészeti Egyetem másodéves hallgatóival dolgozott és ehhez csatlakozott néhány oktató és a társulati tagok is.

– Mély víz másodév végén ilyen nagyszerű szerepet játszani, de közben nagy lehetőség is számukra – mondta Rátóti Zoltán, aki hozzátette, hogy a nyári előadásokat követően ősztől a kőszínházi színpadon is láthatjuk a produkciót. Több külföldi rendező is visszatér a Nemzetibe: Avtandil Varszimasvili A revizort, Valerij Fokin a Lear királyt, Theodórosz Terzopulosz pedig a Kurázsi mamát viszi színre.