Online premier vasárnap: A maszk útja

A tradicionális görög maszkkal, amely a 10. színházi olimpia egyik szimbólumává vált, a színházi világnap keretében az olimpiaalapító görög rendezőóriás, Theodórosz Terzopulosz ajándékozta meg a Nemzeti Színházat. Az ünnepélyes átadás a görög Epidauroszban, az ókori amfiteátrumban történt. A maszkot a fiatal színészgeneráció két képviselője, Sipos Ilka és Juhász Péter vették át, akik a mesterrel budapesti Bakkhánsnők rendezésében is együtt dolgoztak. A két fiatal a Szent István Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Karának harmadéves hallgatója Vidnyánszky Attila, Zalán János és Varga Zsuzsa osztályában.

Az átadást követően a maszk „útnak indul”, és egy európai utazás keretében meglátogatott a színházi olimpia résztvevői közül néhány művészt.

Van, akikkel a saját székhelyükön, de a legtöbbjükkel turné közben találkozott a maszk és a forgatócsoport: Szlava Polunyin bohóccal olaszországi turnéjának keretében, Tiziana Barbiero rendezőt bergamói színházában kereste fel, de az útról készült filmben feltűnik Romeo Castellucci és Heiner Goebbels is.

A film a tévés premiert követően a Magyarnemzet.hu oldalon debütál online (Fotó: Szinhaz.org)

A maszk kalandjainak miniepizódjait a színházi olimpia weboldalán és közösségi csatornáin is követhette a közönség, most pedig elkészült a több mint 20 perces film, amely az epidauroszi indulástól kezdve a hazaérkezésig felöleli az európai körutat, bemutatva azt is, ahogy az Átmentem lélegzetelállító produkció részeként ifj. Simet László artistaművész vállán a Duna felett is átkelt a maszk.