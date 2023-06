Az AIR egykori énekesnőjével dolgozik a Belau

A Belau (Kedves Péter és Buzás Krisztián) első számú célja továbbra is az, hogy a modern egyénnek menedéket adhasson, ahol a hallgató önmagába és a gondolataiba merülhet, zenéjük segítségével. Az inspiráció pedig állandó: a természet legalapvetőbb elemei, melyek közül számukra a legfontosabb a végtelen tenger és annak ereje.

A Belau (Kedves Péter és Buzás Krisztián). Forrás: Belau

A Belau a hétéves fennállása során számos határon túli sikert könyvelhetett el, ez idő alatt több mint kétszáz koncertet adtak 25 országban, és olyan neves nemzetközi fesztiválokon játszottak eddig, mint a Primavera, az Electric Castle, a Eurosonic vagy az amerikai SXSW. Az elmúlt években olyan komolyabb rádiók játszották dalaikat, mint a BBC Radio 1, a Triple J vagy a KEXP, és olyan nemzetközi médiumok írtak róluk elismerően, mint a Billboard, a Clash Music, a The Line of Best Fit vagy a Rolling Stone.

A Belau első lemeze 2017-ben Fonogram-díjat kapott, eddigi kiadványaik több millió streamnél járnak.

A friss, Ethereal című dalban ezúttal Beth Hirsch volt a közreműködő, akit a francia AIR formáció legendás Moon Safari lemezéről ismerhet a publikum.

– A Moon Safari az egyik legmeghatározóbb lemeze a maga műfajának, így külön öröm volt számunkra, hogy Beth igent mondott a felkérésünkre, és megszülethetett ez a picit nosztalgikus, álomszerű dal, amely a közelgő lemezünk egyik üde színfoltja lehet – mesélték a zenészek, akik harmadik albumukon dolgoznak, amely előreláthatólag októberben lát napvilágot.

Az ország egyik legkeresettebb exportzenekara az egyetlen, budapesti, július 8-i Várkert Bazár-koncertje mellett idén többet között Franciaországban, Belgiumban, Dániában, Lengyelországban, Szerbiában, Csehországban, Szlovéniában, Szlovákiában, Romániában lép színpadra.

Borítókép: A Belau (Forrás: Belau)