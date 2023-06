Az aranyvonat legendája a mai Svenkben

Szász Attila Az aranyvonat legendája című történelmi dokumentumfilm létrejöttéről elmondta, hogy a Magyar Nemzeti Bank szeretett volna a saját legendáriumában fellelhető történelmi események kapcsán megemlékezni egykori hőseiről.

Jelenet Az aranyvonat legendája című történelmi dokumentumfilmből. Fotó: Szinhaz.online

Az aranyvonat kifejezést már sokszor hallottam, ám amint beleástuk magukat a kutatásba, kiderült, hogy több aranyvonat volt, és még a történészek, újságírók is keverik ezeket

– fejtette ki a rendező, aki arról is beszélt, hogy minél mélyebbre ástak, annál lebilincselőbb lett a történet.

Nagyon sajnáltuk, hogy csupán negyven percben meséltük el ezt az izgalmas történetet. Egy nagyjátékfilmet, sőt egy sorozatot is lehetne forgatni belőle

– fejtette ki Szász Attila

A történet szerint a háború végéhez közeledve a Magyar Nemzeti Bank úgy döntött, hogy ki kell menekíteni Magyarország értékeit a határon túlra a közeledő szovjet hadsereg elől. Ez magában foglalta a teljes aranykészletet, érméket, készpénzt és a corvinákat is. Több száz köztisztviselő a Magyar Nemzeti Bank kötelékéből vállalkozott arra, hogy családjaikkal együtt kikísérje ezt az értéket egy vonaton. A kijutásuk igazán kalandos volt, hat hétig rostokolniuk kellett a határtól nem messze. Mínusz húsz fokos hidegben, étlen-szomjan ott töltötték a vonaton a karácsonyt és a szilvesztert is. Egy osztrák kisvárosban állt meg a szerelvény, s hónapokig egy kriptában őrizték az aranykészletet úgy, hogy közben a szovjet hadsereg közeledett, a német hadsereg pedig visszavonult. Még a saját kormányuk is rá akarta tenni a kezét az aranykészletre, de a Magyar Nemzeti Bank hűséges dolgozói óvták a szállítmányt. Végül kalandos úton értesítették az aranykészletről az amerikai hadsereget, amely lefoglalta és egy évvel később visszaadta hazánknak az értéket. Ez volt a magyar forintnak a fedezete. Ha ők, ezt nem őrzik meg, ki tudja, hogy a forint egyáltalán létrejöhetett volna-e. Ez egy komoly tett volt a banktisztviselők részéről.

Az aranyvonat legendája tavaly Cannes-ban kapott díjat

Nagyon örültem, amikor kiderült, hogy bekerültünk a legjobb rövid dokumentumfilm kategória öt jelöltjébe a Magyar Mozgóképfesztiválon, s végül ez a film nyert. Különösen azért örültem, mert azoknak a szakembereknek, akik lehetőséget adtak arra, hogy a film elkészüljön, ez egy visszaigazolás

– hangsúlyozta Szász Attila.

Mint mondta, Cannes-ban tavaly nemzetközi díjat nyert az alkotás, egy ezüst delfin díjat nyertek történelmi dokumentumfilm kategóriában.

A rendező bízik benne, hogy a jövőben egyre több érdekes, történelmi témájú film készül idehaza.

A Svenk adását ma este 22.50-kor tekinthetik meg a Hír TV-ben.