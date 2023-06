A Budapesti Operettszínház 2020-ban, négy részben, exkluzív online előadásban, Szétszakítottak címmel mutatta be a zenés játékot, amelyből az Örök hűséget forgatták. Az eredeti mű művészeti konzultánsa Kiss-B. Atilla, a Budapesti Operettszínház főigazgatója volt, aki már főigazgatói pályázatában is hangsúlyt helyezett a Trianon centenáriumáról történő méltó megemlékezésre.

Jelenet az Örök hűség című filmből (Forrás: Budapesti Operettszínház)

– Valamilyen furcsa fintora a gondviselésnek, hogy a nemzetcsonkító diktátum századik évfordulóját nem adatik meg közösen kiénekelni magunkból. Úgy látszik, ebből sosem lesz sikertörténet. Mégis egészséges nemzettudattal rendelkező magyar embernek, azt gondolom, kötelessége így, száz év után elkezdeni a kibeszélést. Így gondolja Dolhai Attila is. Bár a koronavírus 2020-ban közbeszólt, a trianoni békediktátum aláírásának századik évfordulójáról így is méltó módon emlékezett meg a Budapesti Operettszínház. Attila darabja ugyanis igen rendhagyó körülmények között készült. Ő és szerzőtársa, Cári Tibor ezek ellenére is folytatta az alkotói munkát, így született meg a Szétszakítottak című alkotás. Az eredetileg nagyszínpadra álmodott művet kisszínházi változatra karcsúsították, végül a járványhelyzethez alkalmazkodva „home office" adaptáció készült. Az Operettszínház művészei fáradhatatlan közös munkával létrehoztak egy teljesen újszerű alkotást Dolhai Attila irányításával – nyilatkozta akkor Kiss-B. Atilla, aki a stábbal együttműködve művészeti konzultánsként vett részt a produkcióban, az Operettszínház pedig felületet biztosított arra, hogy az alkotás eljusson a nézők százezreihez is. A főigazgató így fogalmazta meg a mű mottóját: „Szeressük vissza határainkon túl élő honfitársainkat!”

Iványi Marcell rendezése nyomán, Cári Tibor zenéjével új életre kelt a trianoni békediktátum traumáját megjelenítő mű, Örök hűség címmel Németh Ákos filmforgatókönyve alapján 73 perces zenés történelmi színházfilm született, amelyet tavaly több alkalommal is leadott a Duna Televízió.

