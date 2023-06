Változatos és korábban sosem hallott, ismeretlen történetek kerülnek terítékre ezúttal is, mint például hogy ki lehetett az, aki királynőnek nevezi Piros Ildikót, az utcán elhaladva? Vajon a színművésznő unokái is látták-élvezték a Hahó, Öcsi! történetét? Milyen érzés a magánéletben és a színi pályán együtt tevékenykedni két alkotó embernek?

Piros Ildikó mesél a Hahó, Öcsi! kulisszatitkairól. Forrás: Hír TV

Megtudhatjuk mindezek mellett még azt is, hogy melyik magyar mesét érdemes rajzfilm formájában a legkisebbekkel megismertetni, valamint azt, hogy ki indította el a művészpályán Piros Ildikót?

Még az az összegzés is érthetővé válik, a műsort figyelve, amit a színművésznő megoszt velünk:

Azt hiszem, hogy nem én választottam a pályámat, hanem a pályám választott engem!

Palásthy György rendező alakja is szóba kerül természetesen, mint aki a gyerekek nyelvén Kovács Krisztián esetében is kiválóan értett: a Hahó, Öcsi! főszereplője lubickolt a Török Sándor regényéből-forgatókönyvéből készített, rendhagyó mesefilmben. Hiszen a hazai gyermekfilmek legkorábbi klasszikusa egész seregnyi kiváló színészünket vonultatta fel, Csákányi Lászlótól Kiss Manyin át Sinkovits Imréig és Kovács Istvánig, ahogyan ezt majd (újra) látni fogjuk.

Sal Endre Kovács Krisztiánról is mesél nekünk. Forrás: Hír TV

Kiderül, hogy Sal Endrének ráadásul sikerült a ma már aktívan nem filmező Kovács Krisztiánnal is beszélgetni, ennek izgalmas részleteiről, azaz a több közös időért mesebeli küldetésre induló Öcsiről is megtudhatunk egyet s mást. Idézzék fel ezúttal is a Szélesvásznú történelem műsorvezetőivel és vendégeivel az 1970-es évek elejének (filmes)világát!

