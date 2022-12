Ma hetvenöt éves Piros Ildikó Kossuth-díjas művésznő

A kecskeméti születésű színésznő már négyéves korában a színpadon állt, később zongora- és táncórákra járt, imádta a verseket, irodalomtanár szeretett volna lenni. Érettségi után mégis a Színház- és Filmművészeti Főiskolára jelentkezett, és nyomban felvették, az ezerkétszáz jelentkező közül tizenketten kerültek be. Várkonyi Zoltán osztályában végzett 1970-ben, együtt Kern Andrással, Sunyovszky Szilviával, Bodnár Erikával, Verebes Istvánnal.

Harmadéves főiskolásként Dürrenmatt Nagy Romulus című darabjában mutatkozott be a Madách Színházban, ahol diplomája megszerzése után végleges szerződést kapott.

Harminchét éven át, 2007-ig volt a társulat tagja, azóta örökös tag. 2007 és 2012 között a Soproni Petőfi Színház társulatának, majd három évig a József Attila Színháznak a tagja volt, 2010-től a Turay Ida Színház társulatában is játszott. 2000 és 2014 között színészi játékot tanított balettos növendékeknek a Magyar Táncművészeti Főiskolán. Hosszú pályafutása alatt hetvennégy főszerepet kapott, több olyan darab is van, amelyben több szerepet is eljátszhatott, Schiller Ármány és szerelem című drámájában volt például Lujza, majd később Lady Milford is. Jelentősebb színpadi szerepei: Nyina (Csehov: Sirály), Desdemona (Shakespeare: Othello), Mira (Sarkadi Imre: Elveszett paradicsom), A patikusné (Szép Ernő: Patika), Lisbeth (Sütő András: Egy lócsiszár virágvasárnapja), Ophelia (Shakespeare: Hamlet), Mária Lujza (Rostand: A sasfiók), Gertrúd, dán királyné (Shakespeare: Hamlet), Mauks Ilona (Görgey Gábor: Mikszáth különös házasságai), Marlborough hercegné (Scribe: Egy pohár víz).

Makk Károly és Piros Ildikó a Macskajáték forgatásán. Fotó: MTI/Friedmann Endre

Kamera elé először 1966-ban ált, azóta számos filmben és tévéjátékban szerepelt, mint a Nem szoktam hazudni, A veréb is madár, Szép leányok, ne sírjatok! Hahó, Öcsi, Lila akác, Macskajáték, Kettévált mennyezet, Gyertek el a névnapomra.

Egyik főszereplője volt a Rózsa Sándor és a Kisváros című televíziós sorozatoknak, s ő játszotta Zsuzsannát, a diakonisszát Szabó Magda Abigél című regényének nagy sikerű, 1978-ban bemutatott tévéváltozatában. Alakításával belopta magát a közönség szívébe, a legtöbben Zsuzsanna testvérként emlékeznek rá.

Elsősorban színpadi színésznőnek tartja magát. Hisz abban, hogy a harmadik évezred elején is van küldetése a színháznak, hogy a színésznek a következő nemzedéknek is át kell adnia a játék örömét és hitét.

A szép nyelven beszélő színházat szereti, ahol nemes műveket nemesül tolmácsolnak, de a modern dolgokra is nyitott, 2016-ban például Kovács Ákos Ugyanúgy című dalának videóklipjében is szerepet vállalt.

Első férje Pintér Tamás kaszkadőr volt, második férjével, a Kossuth-díjas Huszti Péterrel 1975-ben kötött házasságot.

A művészpár Radnóti Miklós Két karodban című versét énekli (Forrás: YouTube)

A színészházaspár a színpadon is számos szerelmespárt alakított, 2010-ben Alekszej Arbuzov Kései találkozás című darabjában egy idősebb pár, egy tengerparti gyógyszálló hóbortos betege és a mogorva főorvos egymásra találásának történetét mesélték el.

Bár többször elhatározta, hogy visszavonul a színpadtól, végül mindig visszatért. Szabó Magda századik születésnapjára készített, Abigél titkai című önálló estjét az Újszínházban láthatják a nézők, Kovács Ákos idén bemutatott, Magunk maradtunk című kisjátékfilmjében is játszott.

A művésznő a Szabó Magdáról szóló emlékestet a Pesti Vigadóban is előadta. Forrás: MMA

Művészi munkáját 1983-ban Jászai Mari-díjjal, 1993-ban Déryné-díjjal, 2003-ban érdemes művész címmel ismerték el. 2012-ben Kossuth-díjjal tüntették ki a lényéből áradó szelíd tisztasággal megformált színházi és filmszerepeiért, sokoldalú, nagy sikerű művészi pályafutása elismeréseként.

2014-ben megkapta a Magyar Művészeti Akadémia Tolnay Klári-emlékérmét, 2016-ban a Pécsi Országos Színházi Találkozó díszvendége volt. 2017-ben Arany Medál életműdíjat kapott és Kecskemét tiszteletbeli polgára lett. 2019-ben férjével, Huszti Péterrel együtt megkapta a hódmezővásárhelyi önkormányzat alapította Bessenyei Ferenc Művészeti Díjat, tavaly a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagjává választották.

A művésznőt idén az MMA levelező tagjává választották. Az M5 műsorában színészi pályájáról vallott. Forrás: YouTube/M5

Borítókép: Piros Ildikó (Forrás: Jegy.hu)